"فعل مشين" داخل مرحاض الطائرة يقود مضيفة إلى المحاكمة

تمثُل أمام القضاء في الولايات المتحدة، خلال الشهر المقبل، مضيفة طيران في الخطوط الجوية الأمريكية متهمة بالتقاط صور لفتيات داخل مرحاض الطائرة، عبر تثبيت هاتفها سرًا داخل المكان.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، تقدم ذوو فتيات قاصرات بشكاوى ضد مضيفة الخطوط الجوية الأمريكية إستس كارتر طومسون بعد تصويرهن داخل المرحاض.

وتواجه المضيفة طومسون تهم محاولة الاستغلال الجنسي للأطفال، وحيازة مواد إباحية للأطفال، وتصوير قاصر قبل البلوغ.

وجرى القبض على المضيفة، في يناير/ كانون الثاني الماضي، ووجهت إليها شكوى جنائية في ذلك الوقت، قبل توجيه لائحة اتهام لها في أبريل/نيسان.