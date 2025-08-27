مصر.. مشاجرة بين صديقين تقتل أحدهما بسبب نصف دولار

شهدت منطقة العمرانية في محافظة الجيزة المصرية واقعة مأساوية صادمة، راح ضحيتها شاب لقي مصرعه متأثرًا بإصابته؛ إثر شجار نشب بينه وبين صديقه المقرب بعد خلاف بسيط حول دفع ثمن المشروبات في أحد المقاهي الشعبية.

وكشفت التحريات الأولية التي باشرتها الأجهزة الأمنية أن الشابين كانا يجلسان معًا داخل المقهى، وأنه في أثناء حديث عابر، طلب أحدهما من الآخر دفع ثمن المشروبات، الذي لم يتجاوز 20 جنيهًا مصريًا "أقل من نصف دولار"، إلا أن الطلب قوبل برفض حاد، وتطور النقاش سريعًا إلى مشادة كلامية، ثم إلى اشتباك بالأيدي.

وخلال الاشتباك، استخدم أحد الصديقين عصا خشبية كانت بحوزته، ووجّه ضربة قوية إلى رأس صديقه، مما أدى إلى إصابته إصابة بالغة.

ووفق رواية شقيق المجني عليه للصحافة المحلية، فإن الشجار شهد اعتداءً متبادلًا بين الطرفين، وأُصيب المتهم في ذراعه بطعنة مقص، كان بحوزة شقيق الضحية، ليرد المتهم بضرب المجني عليه على رأسه بالعصا.

وأضاف أن الضحية عاد إلى المنزل عقب الحادث، وكان يشعر بإرهاق شديد، ثم خلد إلى النوم، لتُفاجأ والدته في صباح اليوم التالي بأنه فاقد للوعي. وبعد نقله على الفور إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، وعلى الرغم من محاولات إنقاذه، دخل المجني عليه في غيبوبة استمرت ثلاثة أيام، قبل إعلان وفاته متأثرًا بإصابته.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وحررت محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بدفن الجثمان بعد انتهاء الإجراءات، بانتظار تقرير الطب الشرعي الرسمي لتحديد السبب الدقيق للوفاة.