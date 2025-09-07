القضاء المصري يُنصف بوسي شلبي في أزمتها مع أسرة "الساحر"

قرّرت النيابة العامة في مصر رفض الالتماس المقدم من أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز المعروف بـ"الساحر"، بشأن قرار النيابة بحفظ محضر تزوير البيانات الخاطئة في بطاقة الرقم القومي للإعلامية بوسي شلبي.

وكانت النيابة أمرت بحفظ محضر تزوير البيانات، المقدم من دفاع أسرة "الساحر"، وذلك بعد التأكد من صحة بيانات بطاقة الرقم القومي الخاص ببوسي شلبي وصحة موقفها القانوني.

ومؤخرًا، أصدرت أسرة " الساحر"، بيانًا، بشأن ما تم تداوله الفترة الماضية، حول ما إذا كانت الإعلامية بوسي شلبي، أرملة الراحل أم طليقته.

وقالت الأسرة إن "هذه السيدة (بوسي شلبي) انفصلت عن الوالد بعد شهر ونصف فقط من الزواج، ونعلن للجميع أن ادعاء هذه السيدة بأن الوالد كان متزوجا بها حتى أيامه الأخيرة، هو محض افتراء لا أساس له من الصحة".

وأوضح "أن العلاقة منذُ أن تم الطلاق في عام 1998 ما هي إلا علاقة عمل بين نجم كبير، حفر اسمه بعلامات مضيئة في مصر والوطن العربي وبين منسقة أعمال ومديرة إدارية لتنظيم الارتباطات والمهرجانات".

وأكدت الأسرة في بيانها، أنها "لا تحب الخوض في صراعات مع أي شخص، ولكنها ترفض المساس باسم وتاريخ الراحل ولن تتغاضى عن أي تجاوز من أي شخص أيا من كان".

وشدد على أنها "لن تنزلق في استخدام منصات التواصل الاجتماعي، التراشق أو الرد على هذا أو ذاك وقد تم تكليف المستشار القانوني الخاص بالورثة باتخاذ كافة التدابير القانونية والإجراءات اللازمة لحفظ كافة حقوقنا القانونية".