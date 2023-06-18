الأردن يقر قانونا للسير يتضمن تغليظ العقوبات

ووصلت بعض العقوبات إلى السجن، فوصلت مخالفة قطع الإشارة الحمراء، للحبس من شهر إلى شهرين وغرامة ماليَّة تتراوح من (200) إلى (300) دينار، وفي حال التِّكرار خلال العام تتضاعف العقوبة.

وتعامل المشروع وفقا لـ "المملكة" مع القيادة بسرعة، إذ أصبحت مخالفة القيادة بسرعة عالية لأكثر من (50) كم عن السُّرعة المقرَّرة بالحبس من شهر إلى (3) أشهر وغرامة ماليَّة مقدارها (100) دينار، مع مضاعفة الغرامة إذا تكرَّرت المخالفة خلال العام.

وتضمَّنت أبرز تعديلات مشروع القانون خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، تعريف الحادث المروري بأنَّه الحادث غير المقصود، أما الحوادث المفتعلة فهي لا تعتبر حوادث مروريَّة لغايات قانون السَّير.

وأضيف في القانون ونتيجة للتطوُّرات الحاصلة على العمليَّة المروريَّة، مركبات لا تتطلَّب ترخيصاً كسيَّارات الأطفال، إضافة إلى المركبات غير المسموح لها بالسَّير على الطريق كالمركبة المصمَّمة لأغراض محدَّدة للعمل داخل الأماكن والسَّاحات المغلقة والمسارات الخاصَّة خارج الطَّريق، أو في ميادين مخصَّصة لها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.