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فيل يودي بحياة مدير محمية في جنوب أفريقيا

فيل يودي بحياة مدير محمية في جنوب أفريقيا
فيلالمصدر: iStock
إرم نيوز
إرم نيوز
25 يوليو 2025، 7:32 ص

لقي مدير تنفيذي يبلغ من العمر 39 عامًا مصرعه بعد أن دهسه فيل داخل محمية صيد خاصة في منطقة خليج موسيل بمقاطعة كيب الغربية، جنوب أفريقيا.

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وأوضحت السلطات المحلية في بيان صدر الخميس، "أن إف. سي. كونرادي"، الشريك في ملكية محمية "غوندوانا" الخاصة، تعرّض للهجوم، صباح الثلاثاء 22 يوليو الجاري، حيث استجابت فرق الطوارئ لنداء استغاثة في الموقع نحو الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وذكر البيان أن المسعفين عثروا على كونرادي مصابًا بجراح متعددة، وأُعلنت وفاته في المكان، في حين جرى نقل الفيل المعني خارج المعسكر عقب الحادث مباشرة.

ونعت محمية "غوندوانا" كونرادي في بيان جاء فيه: "بقلوب حزينة، نودّع ف.س. كونرادي، الزوج والأب لثلاثة أطفال، والصديق الوفي الذي ترك أثرًا كبيرًا في مجتمع الحفاظ على البيئة".

وأضاف البيان على لسان متحدث باسم العائلة والمحمية: "كانت خسارته صدمة للجميع. فقد كان قائدًا ورؤيويًا وإنسانًا استثنائيًا، وترك بصمة لا تُنسى في مجال حماية الحياة البرية والسياحة المستدامة".

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وطلبت العائلة احترام خصوصيتها خلال فترة الحداد.

ويأتي هذا الحادث بعد عام من مقتل مرشد سياحي يُدعى ديفيد كانديلا، 36 عامًا، في هجوم مماثل داخل نفس المحمية. وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، سبق أن تلقى زوار محميات مجاورة تحذيرات من اختراق الأفيال للأسوار ودخولها إلى مناطق التخييم.

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