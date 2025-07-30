الأمير ويليام يُسرّع تنفيذ خطته لإنهاء التشرد

أعلن الأمير ويليام عن بدء المرحلة النهائية من مشروعه السكني الاجتماعي الذي يهدف إلى القضاء على التشرد.

وسيتم تحويل عقار تابع لدوقية كورنوال في جنوب لندن إلى 16 شقة مخصصة لتوفير مساكن بأسعار معقولة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا، وفقا لصحيفة "ميرور".

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ويقع "مشروع الإسكان المبتكر" الجديد في منطقة لامبيث بلندن، وهو أحد ستة مواقع تعمل فيها مؤسسة هومواردز على تنفيذ خطة لإنهاء التشرد بجميع أشكاله، بالتعاون مع مؤسسة سنتربوينت الخيرية للمشردين، التي يرعاها الأمير ويليام.

وحصل المشروع على موافقة لجنة طلبات التخطيط في مجلس لامبيث، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء قريبًا، مع تسليم المنازل للسكان بحلول نهاية عام 2026.

ويعد هذا المشروع المرحلة الأخيرة من برنامج هومواردز الذي أطلقه الأمير في 2023.

ويركز البرنامج الذي يمتد لخمس سنوات على قيادة محلية تهدف إلى القضاء على التشرد وجعله "نادرًا ومختصرًا وغير متكرر".

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وتعمل مبادرة هومواردز على اعتماد نهج تحويلي قائم على التعاون، حيث توفر ستة مواقع رئيسية المساحات والأدوات والعلاقات اللازمة لإظهار نتائج الجهود الجماعية في الحد من التشرد.

ويساهم المشروع في إطلاق أكثر من 100 مبادرة محلية داعمة لهذه الرؤية.