شيرين عبد الوهاب تتقدّم ببلاغ رسمي ضد حسام حبيب

قدّمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بلاغًا رسميًا إلى الجهات المختصة ضد طليقها حسام حبيب، حيث اتهمته بالإساءة والتشهير بها عبر تصريحات تلفزيونية وصفتها بـ"المسيئة والمليئة بالاتهامات والتجاوزات".

وجاء في البلاغ أن تصريحات حسام حبيب تسببت في أضرار نفسية ومعنوية كبيرة للفنانة، حيث تضمنت اتهامات مباشرة وإيحاءات مسيئة خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية.

وقال حسام في البرنامج "لو هي صوت مصر، ومع احترامي، لكن بهذا السلوك أنا هغير جنسيتي بكرة".

وأضاف "شيرين أصابتني بالمرض، وكل مشكلة بينا كان فيها شهود، ليس أنا من حلق شعرها مثلما قالت، هي اللي قالتلي: لن تكون راجل لو مطلقتنيش".

أخبار ذات علاقة "هي نجمتي المفضلة".. حسام حبيب يقدم اعتذارا مفاجئا من شيرين

كما تطرق حبيب خلال اللقاء نفسه إلى معاناته النفسية، مشيرًا إلى أنه شعر بأنه يعاني من "اضطراب الشخصية الحدية"، في تلميح لما مر به خلال فترة زواجه من شيرين.

واضطراب الشخصية الحدية، هو أحد اضطرابات الشخصية المزمنة، والذي يتميز بتقلّبات حادة في المشاعر والسلوك والعلاقات، وغالبًا ما يعاني الشخص المصاب به من صعوبات في تنظيم انفعالاته.

وأحالت الجهات المختصة البلاغ إلى النيابة العامة للتحقيق في فحواه والاستماع إلى أقوال الطرفين، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.