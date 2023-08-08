بعد عملية استباقية.. العراق يُعلن قطع 90٪ من خط إمداد الكبتاغون

أعلن العراق قطع خط إمداد حبوب الكبتاغون في البلاد بنسبة 90%، بعد عملية أمنية وصفها المتحدث باسم المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية العراقية حسين التميمي بـ"الاستباقية" في إقليم كردستان.

وقال التميمي، في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الإثنين، إن المديرية نفذت أخيرًا عملية أمنية استباقية في إقليم كردستان، وأسفرت عن ضبط أكبر شبكة للمتاجرة بالمخدرات".

وأوضح أن "العملية هي الأكبر في العراق، وضبط خلالها نحو 500 كغم من المواد المخدرة"، مؤكدًا أنها "قطعت خط إمداد حبوب الكبتاغون في العراق بنسبة 90%".

وتعهد التميمي بإجراء "عمليات نوعية أخرى ستنفذ خلال الأيام المقبلة"، من شأنها أن "تقطع إمدادات المتاجرين بالمخدرات من نوع حبوب الكبتاغون" في البلاد، منوهًا أن "هناك تطورًا في مكافحة المخدرات من العمل المحلي إلى العمل الإقليمي والعمل الدولي".

وبين أنه خلال الشهور التسعة الماضية جرى "القبض على نحو 12 ألف متهم بجريمة مخدرات، وضبط أكثر من 900 كغم من المواد المخدرة بمختلف الأنواع، وضبط أسلحة ومواد متفجرة".

ونوه التميمي إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بموجب القرارات القضائية التي صدرت من المحاكم المختصة في مجلس القضاء الأعلى، والحكم على ما يقارب 6 آلاف مدان بجريمة مخدرات".