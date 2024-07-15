مصر.. تفاصيل "مشاجرة المحاميات" في حمام المحكمة

كشفت تحقيقات السلطات المصرية تفاصيل الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ"مشاجرة المحاميات" التي شهدتها دورة مياه بمحكمة مدينة الإسكندرية الكلية مؤخرًا.

واستمعت نيابة "المنشية" بالمدينة إلى أقوال المحامية المصابة التي اتهمت 3 محاميات أخريات باستدراجها إلى المحكمة لوجود خلافات سابقة بينها وبين إحداهن.

وأضافت أنهن أرغمنها على دخول دورة مياه غرفة المحامين، وتعدين عليها بسلاح أبيض "كتر" وأحدثن بها إصابات، فيما تمكنت اثنتان من الفرار.

وبسؤال المحامية الثانية في الاتهام الموجه إليها، أكدت أنها الضحية، وأن المحامية الأولى هي التي تعدت عليها أولًا، وأثناء ذلك اصطدمت يدها بزجاج نافذة دورة المياه ما أدى إلى إصابتها.

وقررت النيابة إخلاء سبيل المحاميتين بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما مع بقائهما على ذمة التحقيقات في الواقعة.

من جانبها، أصدرت نقابة المحامين بالإسكندرية بيانًا حول الواقعة جاء فيه "تابعت نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية الأحداث الواقعة في المحكمة الكلية بين الزميلات وتعديهن على بعضهن البعض في صورة لم تشهدها نقابة المحامين من قبل، وتأسف النقابة لهذه الأحداث".

وأضاف البيان أنه جرى إبلاغ نقيب المحاميين بالواقعة وعليه صدر قرار بوقف المحاميات عن العمل، ومنعهن من دخول غرفة المحامين إلى حين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارًا من ضباط قسم شرطة "المنشية"، يفيد بوقوع مشاجرة بين محاميات داخل حمام المحكمة الكلية، وتعديهن على بعضهن البعض، ما أدى إلى تحطم زجاج الحمام، وعلى الفور اُتُّخِذَت الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.