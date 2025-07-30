"دعهم".. نظرية تساعدك على استعادة ثقتك بنفسك

تُقدّم ميل روبينز، الكاتبة والمقدمة الشهيرة، أداة ذهنية بسيطة تُعرف باسم "نظرية دَعهم" (Let Them)، تساعد على تقليل التوتر، واستعادة الطاقة، وتعزيز الثقة بالنفس. تقوم النظرية على مبدأ التخلّي عن محاولة السيطرة على ما لا يمكن التحكم فيه، والتركيز بدلاً من ذلك على ما يمكنك فعله.

ويبدأ جوهر النظرية بعبارة: "دعهم". سواء تعلق الأمر بأصدقاء لم يدعوك، أو رئيسك في العمل يتصرف بغضب، أو شخص غريب يتعامل معك بفظاظة، فإن الفكرة هي أن تترك الآخرين يتصرفون كما يريدون دون أن تستهلك طاقتك في محاولة تغييرهم. وتقول روبينز: "محاولة السيطرة على ما لا يمكنك التحكم به تُسبب القلق والإحباط فقط".

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"دعني"

أما الجزء الثاني من النظرية فهو "دعني" (Let Me)، والذي يحوّل التركيز إلى الذات: "دعني أتنفّس بعمق. دعني أتذكّر قيمي. دعني أختار كيف أستثمر وقتي وطاقتي". وهذا التمرين الذهني يعيد إليك السيطرة في المواقف التي تثير مشاعرك، بدءًا من الزحام المروري إلى توتر العلاقات الشخصية.

وتؤكد روبينز أن هذه النظرية مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يُرضون الآخرين باستمرار أو يخشون خيبة أملهم. ومن خلال فصل نفسك عن مشاعر الآخرين، يمكنك اتخاذ قرارات تعكس احتياجاتك وقيمك الحقيقية. وهذا بدوره يعزّز ثقتك بنفسك من خلال تقوية إحساسك بالاستقلالية.

وتوضّح أن الثقة بالنفس تنبع من احترام الذات والعيش بما يتوافق مع قناعاتك، لا بما يُرضي الآخرين. وعلى الرغم من بساطة النظرية، إلا أن تطبيقها المستمر، خاصة في مواقف الألم أو الرفض، هو ما يصنع الفرق الحقيقي.

في النهاية، تمنحك "نظرية دَعهم" طريقًا واضحًا وقويًا نحو التحرّر العاطفي والنمو الشخصي في عالم مليء بالضغوط والتوقعات، بحسب ما تؤكده روبينز.