تجمع رواية "جني الجزر" للروائي الأردني رمزي الغزوي بين الخيال والعلم في سبيكة مدهشة عبر عوالم آسرة، وأجواء محلقة، تمزج الواقع بما ورائه على نحو يخاطب عقلية الجيل الجديد من الأطفال والمراهقين.

ووصلت الرواية إلى القائمة القصيرة لفرع الروايات المخطوطة "غير المنشورة"، فئة الفتيان واليافعين، في جائزة "كتارا" للرواية العربية بدورتها الحالية، 2024، بعد تصفية مع ما يقرب من 1700 عمل.

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ورغم أن الرواية تنطلق من خصوصية البيئة المحلية في الأردن، إلا أنها لا تغفل مفاهيم ومحددات الثقافة العالمية التي باتت تشكل ملامح جيل مختلف يتعاطى مع التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة بسرعة وذكاء من مواليد ما بعد العام 2000، فيما يطلق عليه جيل "Z".

وتحتوي الرواية على العديد من الرسائل الوطنية والإنسانية المبثوثة بذكاء، وعلى نحو غير مباشر ضمن ثنايا النص لتجمع بين متعة القراءة وبين توصيل معانٍ راقية، شديدة السمو.

وينطلق رمزي الغزوي في كتابته للأطفال والفتيان من عدة مفاهيم، منها أنه يجب على الكاتب أن يحافظ على وجود الطفل داخله، حتى يستطيع أن يتمثل قارئه، ويكون مقنعًا في نصوصه الموجهة إلى الصغار.

وطفولة المؤلف تعني هنا أن يحافظ على دهشته تجاه العالم، وحرارة انفعاله بالكون والبشر، فضلاً عن شغف المغامرة ولهفة التشويق، وطزاجة المشاعر الكبرى، لأنه ببساطة "فاقد الشيء لا يعطيه".

ويدرك الغزوي أن الكتابة للطفل والمراهق مسؤولية كبرى ومهمة مخيفة، نظرًا لأنها تسعى إلى كسب وعقل جيل شديد الحساسية والذكاء، وليس من السهل جذبه إلى ملعب الإبداع وسط وسائط أخرى قد تكون أكثر إغراء.

ورغم أن تجربة الغزوي تتميز بالغزارة الشديدة في الإنتاج في حقول: القصة، والرواية، والشعر، وأدب الرحلات، والمقال، إلا أنه "لم يجرؤ"، على حد تعبيره، على الذهاب للكتابة للصغار إلا بعد صدور 5 عناوين له في مجال الكتابة للكبار.

ومن أعمال رمزي الغزوي المجموعتان القصصيتان "غبار الخجل"، 2000 و"موجة قمح" 2005، وديوان "مدن عاجزة نفسيًا" 2009، وقصص الأطفال "انطلق بسرعة الضوء" 2012، وأدب الرحلات "تطريز على طريق الحرير" 2018، ورواية اليافعين "قرش في كأس ماء" 2021.

ونال الأديب الأردني العديد من الجوائز، منها: جائزة "عبدالحميد شومان العالمية" لرواية اليافعين، وجائزة "الحسين" للإبداع الصحفي، و"جائزة مدينة الثقافة الأردنية" لأدب الأطفال.