فيديو.. إنقاذ حمار علق تحت أنقاض الزلزال في المغرب 6 أيام

في حادثة طريفة وسط الفاجعة، تمكن منقذون من تحرير حمار من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال الذي ضرب المغرب مؤخرًا، وأدى إلى مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص وإصابة آلاف آخرين.

فريق إنقاذ بريطاني نشر على صفحته على فيسبوك مقطع فيديو يظهر عملية انتشال الحمار حيًا رغم أنه أمضى ستة أيام محتجزًا تحت الأنقاض.