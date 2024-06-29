بماذا رد كاظم الساهر على معجبة طلبت الزواج منه؟ (فيديو)

رد الفنان العراقي كاظم الساهر بشكل غير تقليدي على معجبة، عرضت عليه الزواج على الملأ خلال حفله، الذي أقيم مساء، أمس الجمعة، في العاصمة المصرية القاهرة.

وشهد حفل الساهر، الذي يعود به إلى مصر بعد عامين من آخر حفل قدمه، حضورا جماهيريا كبيرا، رغم ارتفاع سعر التذاكر، والتي وصلت إلى 32 ألف جنيه.