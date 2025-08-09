مصرع 2 وإصابة 24 زائرًا إيرانيًا بحادث سير في العراق

لقي سائق سيارة "باص" ومساعده مصرعهما، فيما أصيب 24 زائرًا إيرانيًا بجروح، جراء حادث سير على طريق النعمانية – كربلاء، غربي محافظة واسط.

وبحسب مصادر أمنية ووسائل إعلام محلية، فإن الحادث وقع إثر اصطدام سيارة "كوستر" كانت تقل زوارًا إيرانيين بشاحنة على الطريق، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن نوبة نعاس انتابت السائق نتيجة التعب، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على المركبة.

ووفق مصادر طبية، استقبلت كوادر مستشفى النعمانية العام جميع المصابين، وجميعهم من الجنسية الإيرانية، حيث وُصفت أغلب الإصابات بأنها طفيفة، وتوزعت بين جروح متوسطة وكسور بسيطة ورضوض، فيما تم نقل جثماني السائق ومساعده إلى الطب العدلي في مدينة الكوت.

وتشهد الطرق المؤدية إلى كربلاء خلال موسم الزيارة الأربعينية ارتفاعًا في معدلات الحوادث المرورية، نتيجة الزخم الكبير للمركبات والحافلات، والسفر لمسافات طويلة دون فترات راحة كافية.

إضافة إلى ضعف البنية التحتية للطريق في بعض المقاطع، ما يدفع السلطات الأمنية والصحية إلى إعلان حالة استنفار سنوي للتعامل مع تلك الحالات.