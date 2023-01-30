الاستمتاع بفيديوهات السحق والمعس في إنستغرام.. ما تفسيره العملي؟
خلال تصفحك لـ"إنستغرام"، لا بد وأنك مررت بفيديوهات تقطيع الصابون ومعس المعجون وسحق المكياج، وربما شعرت بأنها "ممتعة" بشكل غريب، فلماذا تحظى هذه المقاطع بشهرة واسعة؟
بحسب تقرير لموقع "ليمونيد" لاحظت منصة إنستغرام أن مقاطع الفيديو التي تم تصنيفها تحت هاشتاغ #oddlysatisfying (مُرضية بشكل غريب) قد نالت منذ عام 2017 عدد مشاهدات خارق، لتصبح اليوم اتجاها جديدا في عالم السوشال ميديا.
وفي المتوسط، يتم نشر مقطع فيديو واحد تحت الهاشتاغ نفسه على إنستغرام كل دقيقة، كما شهد غوغل خلال العامين الماضيين ارتفاعا في عمليات البحث عن تلك المقاطع أيضا.
ما سبب شهرتها؟
يقول الخبراء النفسيون إن هذا الاتجاه لم ينل شهرة عن طريق الصدفة، حيث إن تلك المقاطع حصلت على مشاهدات مليونية بسبب تفضيلها من قبل نسبة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ويرى الخبراء أن التفسير العلمي لتفضيلها، هو إثارتها لـ"استجابة القنوات الحسية الذاتية" ASMR، الذي يولد شعورا بالتنميل والوخز الخفيف يتولد في مؤخرة الدماغ ويمتد للعمود الفقري والأطراف، نتيجة التعرض لمؤثرات سمعية وبصرية معينة، ما يعطي إحساسا بالمتعة والاسترخاء التام.
ووفقا للبروفيسور "روبرت كولمبو" من جامعة "إيلينوي" الأمريكية، فإن مشاهدة تلك المقاطع تحفز إطلاق مادتين كيميائيتين هما السيروتونين والدوبامين في الدماغ، اللتين تزيدان من شعورك بالسعادة والإيجابية.
وأضاف كولمبو، أن المادتين السابقتين هما نفسهما اللتان تطلقهما الناقلات العصبية عندما يأكل البشر الحلويات أو يمارسون الجنس.
راحة وهدوء
من جانبها، قالت الأخصائية النفسية "سابرينا فارامارزي" لموقع Wired إن تلك المقاطع تساعد بعض الأشخاص على الشعور بالراحة والهدوء.
فيما أكدت دراسة عملية أجريت في جامعة "سوانسي" البريطانية أن الغالبية العظمى من محبي تلك المقاطع أفادوا بأن مشاهدتها تساعدهم على الاسترخاء والتخلص من التوتر، كما تجعلهم ينامون بشكل أفضل في الليل.
لماذا يشعر البعض بالراحة؟
تقول الدكتورة "أنيتا ديك "من جامعة "بيك" الأمريكية إن شعور الرضا بعد مشاهدة تلك المقاطع سببه "نظرية الخلايا العصبية المرآتية"، التي تشير إلى أن مشاهدة شخص وهو يؤدي إجراء ما، يثير نفس الاستجابة العصبية عندما نجري الأمر بأنفسنا، لذلك يستمتع البعض بتلك المقاطع كما لو أنه يفعلها بنفسه.
وأضافت: "هذا شكل من أشكال العلاج الدقيق، الذي يرضي الدماغ والجسم ويزودهما بالراحة".
هل يشعر به الجميع؟
في استطلاع أجرته جامعة "سوانسي" وجد الباحثون أن نصف من شاركوا في الاستطلاع اختبروا شعورا بالرضا، بينما لم يشعر النصف الآخر بأي شيء يذكر؛ الأمر الذي يؤكد أن كل شخص يتمتع باستجابة عصبية وبيولوجية مختلفة عن الآخر.