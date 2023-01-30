الاستمتاع بفيديوهات السحق والمعس في إنستغرام.. ما تفسيره العملي؟

ما سبب شهرتها؟

يقول الخبراء النفسيون إن هذا الاتجاه لم ينل شهرة عن طريق الصدفة، حيث إن تلك المقاطع حصلت على مشاهدات مليونية بسبب تفضيلها من قبل نسبة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرى الخبراء أن التفسير العلمي لتفضيلها، هو إثارتها لـ"استجابة القنوات الحسية الذاتية" ASMR، الذي يولد شعورا بالتنميل والوخز الخفيف يتولد في مؤخرة الدماغ ويمتد للعمود الفقري والأطراف، نتيجة التعرض لمؤثرات سمعية وبصرية معينة، ما يعطي إحساسا بالمتعة والاسترخاء التام.

ووفقا للبروفيسور "روبرت كولمبو" من جامعة "إيلينوي" الأمريكية، فإن مشاهدة تلك المقاطع تحفز إطلاق مادتين كيميائيتين هما السيروتونين والدوبامين في الدماغ، اللتين تزيدان من شعورك بالسعادة والإيجابية.

وأضاف كولمبو، أن المادتين السابقتين هما نفسهما اللتان تطلقهما الناقلات العصبية عندما يأكل البشر الحلويات أو يمارسون الجنس.

راحة وهدوء

من جانبها، قالت الأخصائية النفسية "سابرينا فارامارزي" لموقع Wired إن تلك المقاطع تساعد بعض الأشخاص على الشعور بالراحة والهدوء.

فيما أكدت دراسة عملية أجريت في جامعة "سوانسي" البريطانية أن الغالبية العظمى من محبي تلك المقاطع أفادوا بأن مشاهدتها تساعدهم على الاسترخاء والتخلص من التوتر، كما تجعلهم ينامون بشكل أفضل في الليل.