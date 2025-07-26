حبس وتغريم مدربة أسود مصرية بعد حادثة "سيرك طنطا"

قضت محكمة جُنح طنطا في مصر، اليوم الثلاثاء، بالسجن 3 أشهر على مدربة الأسود محاسن كوتة، المعروفة باسم "أنوسة كوتة"، أرملة الملحن والموسيقار الراحل محمد رحيم، كما ألزمتها بدفع تعويض مدني بقيمة 100 ألف جنيه، وفق ما أفادت به صحف محلية.

وجاء الحكم بعد أن استمعت المحكمة في الجلسات السابقة إلى دفاع المجني عليه، الذي اتّهم أنوسة كوتة بالمسؤولية عن هجوم نمر أبيض على موكله، ما أدى إلى بتر ذراعه اليسرى وإصابته بمضاعفات صحية خطيرة.

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تعود بداية الواقعة إلى أول أيام عيد الفطر الماضي، حين كانت أنوسة كوتة تقدم عرضاً للأسود والنمور داخل سيرك طنطا بمحافظة الغربية، وخلال الاستعراض، هاجم نمر أبيض أحد العاملين بالسيرك ويدعى محمد البسطويسي، ما أدى إلى التهام ذراعه وحدوث تهتك في الأوعية الدموية تطلب عملية بتر عاجلة.

وعلى إثر الحادث، أزالت الأجهزة التنفيذية في حي أول طنطا السيرك بالكامل، ومنعت إقامة أي عروض مستقبلية في الموقع. كما قررت السلطات توفير وظيفة جديدة للمصاب إلى جانب تقديم دعم مالي له، وأعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، خلال زيارته للمصاب، عن منحه وظيفة وتأمين مستقبله بدعم فوري.

وكانت النيابة المختصة في طنطا قد باشرت التحقيقات فور الحادث، واستجوبت العامل المصاب وأسرته، إلى جانب عدد من المسؤولين في السيرك. واتهمت أسرة العامل أنوسة كوتة بالتقصير الذي أدى للإصابة.

ووفق تقارير اللجان الفنية التي اطلعت عليها النيابة، تبيّن وجود تقصير كبير في شروط السلامة داخل السيرك، بما في ذلك غياب سجل التطعيمات، وعدم توفر معدات السلامة، وغياب سيارة إسعاف ومسدس مخدر لترويض الحيوانات.

من جانبها، أقرت المدربة أنوسة كوتة في أقوالها بأن العامل المصاب كان يعمل معها منذ خمس سنوات كمدرب مساعد، فيما استمعت جهات التحقيق إلى عدد من الشهادات والجهات المعنية قبل إصدار الحكم.