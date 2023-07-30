مقتل 6 أشخاص بتحطم طائرة في كندا

لقي ستة أشخاص حتفهم بعد تحطم طائرة صغيرة في منطقة كاناناسكيس الجبلية غربي كالجاري، وفق ما ذكرت شرطة الخيالة الكندية الملكية.

وقالت الشرطة إن طائرة تقل خمسة ركاب وطيارا غادرت مطار سبرينجبانك بالقرب من كالجاري ليل الجمعة في طريقها إلى سالمون آرم في كولومبيا البريطانية، مضيفة أن الاتصال بالطائرة انقطع في حوالي الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي، 0330 بتوقيت جرينتش السبت، وبعد وقت قصير من الإبلاغ عن تأخر الطائرة أجرى سرب من سلاح الجو الملكي الكندي عملية بحث.