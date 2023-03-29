EastLink.. الفندق الذي لا يمكن حجز غرف فيه أبداً
أثار فندق EastLink الذي يقع بجانب طريق سريع في ضواحي ملبورن في ولاية فيكتوريا بأستراليا، الكثير من التساؤلات والحيرة، بسبب عدم إمكانية حجز أي من غرفه طوال العام.
والفندق الشاهق في الواقع مجرد منحوتة مصممة لأغراض الزينة فقط.
ويبلغ طول المبنى 12 مترًا وعرضه 5 أمتار وارتفاعه 20 مترًا، ويحتوي على هيكل من الصلب والخرسانة وألواح زجاجية، تضاء بعض النوافذ عند حلول الليل، مما يمنح الفندق توهجًا مثيرًا ويعطي انطباعًا وكأن بعض الغرف مشغولة، ولكن في الحقيقة لا توجد غرف في الفندق كما أن المبنى نفسه لا يمكن دخوله، لأنه ليس فندقًا بالمعنى المفهوم.
وتم تصميم فندق EastLink من قبل الفنان الكندي كالوم مورتون، وقد كُشف عنه في عام 2007، وتسبب في إرباك سائقي السيارات منذ ذلك الحين.
ويبدو المبنى المستطيل في البداية وكأنه فندق مع علامة فندق حمراء كبيرة في الجزء العلوي، ولكن بمجرد الاقتراب، يدرك الشخص أنه ليس كما يفترض أن يكون.
وبعد ما يقرب من عقدين من الزمان، لا يزال الفندق يثير حيرة المارة في ملبورن، حيث يتلقى الفندق المزيف عددًا كبيرًا من الاستفسارات من الأشخاص الذين يرغبون في معرفة أسعار الغرف ومدى توفرها.
وكان الفنان كالوم مورتون قد وصف مفهوم هذا المشروع في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قائلًا: "سيرى سائقو السيارات من سياراتهم فندقًا حقيقيًا، وبمرور الوقت، سيكتشفون أنه أشبه بالدعامات التي توجد في الملاهي أو عند تصوير الأفلام".
وأضاف: "أعتقد أنه من المثير للاهتمام أن نضع شيئًا ما في مكان مخادع"، مشيرًا إلى أن عمله يهدف إلى تغيير تلك الطريقة التي يفكر بها الأشخاص في الفن.
ولعل اللافت للنظر أيضًا أن مبنى Hotel EastLink لديه موقع خاص على شبكة الإنترنت.