EastLink.. الفندق الذي لا يمكن حجز غرف فيه أبداً

أثار فندق EastLink الذي يقع بجانب طريق سريع في ضواحي ملبورن في ولاية فيكتوريا بأستراليا، الكثير من التساؤلات والحيرة، بسبب عدم إمكانية حجز أي من غرفه طوال العام.

والفندق الشاهق في الواقع مجرد منحوتة مصممة لأغراض الزينة فقط.

ويبلغ طول المبنى 12 مترًا وعرضه 5 أمتار وارتفاعه 20 مترًا، ويحتوي على هيكل من الصلب والخرسانة وألواح زجاجية، تضاء بعض النوافذ عند حلول الليل، مما يمنح الفندق توهجًا مثيرًا ويعطي انطباعًا وكأن بعض الغرف مشغولة، ولكن في الحقيقة لا توجد غرف في الفندق كما أن المبنى نفسه لا يمكن دخوله، لأنه ليس فندقًا بالمعنى المفهوم.