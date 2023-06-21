في الأنفاس الأخيرة.. آخر تطورات الغواصة "تيتان"

تتسابق فرق الإنقاذ من أمريكا وكندا وفرنسا مع الزمن للبحث عن غواصة "تيتان" التي تحمل خمسة أفراد، اختفت بعد هبوطها إلى حطام سفينة "تيتانيك" التي يعود تاريخها إلى قرن من الزمان على عمق 4 آلاف متر تحت سطح الماء، في شمال المحيط الأطلسي.

واختفت غواصة OceanGate Expeditions المعروفة باسم "تيتان" الأحد الماضي، بعد ساعة و 45 دقيقة من غطسها.

وفي آخر تطورات عمليات البحث، اتجهت سفينة أبحاث فرنسية تحمل على متنها غواصة روبوتية للغوص في أعماق البحار إلى المنطقة التي فقدت فيها الغواصة، بناءً على طلب من البحرية الأمريكية، ومن المتوقع أن تصل في وقت لاحق من يوم الأربعاء، وفقا لمعهد "إيفريمر" لأبحاث علوم المحيطات.

يشار إلى أن معهد "IFREMER" هو معهد أبحاث فرنسي تموله الدولة، وهو واحد من عدد قليل من المؤسسات في العالم التي لديها معدات قادرة على الغوص في تلك الأعماق.