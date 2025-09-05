"وحوش مفترسة" غامضة تهاجم المزارع في صافيتا السورية (فيديو)

تعرضت عدة مزارع في ريف مدينة صافيتا التابعة لمحافظة طرطوس، لهجوم حيوانات غامضة، قامت بافتراس كلاب الحراسة في إحدى مزارع قرية نبع كركر القريبة من مشتى الحلو.

ونشر "تلفزيون صافيتا" لقاء مع المدرس المتقاعد حنا إبراهيم، صاحب إحدى المزارع التي تعرضت للهجوم في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، فقال إن الأصوات التي سمعها قبل الهجوم لم تكن طبيعية، وأضاف:

"أنام في المزرعة منذ 15 عاماً، ولم أشهد خلالها أي هجوم من هذا النوع المخيف. وغالباً ما أنام تحت العرزال في العراء، دون قلق لأن المنطقة آمنة".

لكن حنا إبراهيم، يصف تلك الليلة بالغرائبية، حيث بدأ بعد منتصف الليل يسمع أصواتاً غريبة، مع نباح شديد من الكلاب الثلاثة التي يقتنيها من أجل الحراسة، لكنه في كل مرة كان يذهب لتفقد الوضع، لم يكن يعثر على شيء يثير القلق. ويضيف:

"استيقظت عند الرابعة فجراً، واستغربت الصمت المخيم على المزرعة وغياب أي نباح أو حركة للكلاب كما درجت العادة. لكنني عندما ذهبت للتأكد مما يجري، صدمت بتعرض الكلاب الثلاثة لعملية افتراس من حيوان غامض لم يترك من الكلاب سوى بعض البقايا".

وعلى الفور، قام المدرس المتقاعد حنا إبراهيم، بالاتصال مع الأقرباء والخبراء، ليحاولوا معرفة الحيوان الذي هاجم الكلاب بهذا الشكل. فرجحت الآراء أن يكون ضبعاً ضخماً، أو نمراً فراتياً يعيش عادة في جبال الساحل، لكنه وصل للمنطقة هرباً من الحرائق التي نشبت في تلك الجبال منذ فترة.

وإثر انتشار أنباء الهجوم، نشطت على السوشيال ميديا، حملة توعية تحذر سكان المزارع في قرية نبع كركر، من التنقل منفردين في الليل أو النوم داخل المزارع في العراء، لأن من عادة الضباع والنمور، أن تهاجم البشر عند شعورها بالجوع، بالطريقة نفسها التي قضت فيها على كلاب الحراسة.

وأكد المدرس حنا صاحب المزرعة، أن الحيوان المفترس، ضخم جداً وشرس وقوي، لأن القضاء على كلاب الحراسة لديه ليس بالأمر السهل، فهي قوية وقادرة على الدفاع عن نفسها وحماية المزرعة، لكنه تغلب عليها ببساطة!.

وترجح مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، أن الحرائق التي نشبت مؤخراً في جبال الساحل السوري، لاشك دفعت الكثير من الحيوانات المفترسة، إلى الهرب من النيران باتجاه الداخل، حيث لا يستبعد أن يتكرر هذا الهجوم في مناطق أخرى.

وقال بعض الخبراء بالحيوانات في تعليقاتهم على فيديو اللقاء مع المدرس حنا، إن الحيوان المهاجم يسمى "الشيب" الشهير بقص الفريسة من المنتصف، فيما نصح آخرون بالاحتفاظ بالنصف المتبقي، لأن من عادة "الشيب" العودة لإكمال وجبته في اليوم التالي.

يشار إلى أن "الشيب"، يعتبر من فصيلة الذئاب، وهو حيوان مفترس له أنياب طويلة وأسنان حادّة جداً، تمكنه من افتراس الكلاب وحتّى الجمال بسهولة، وقد كان منتشراً في المنطقة، لكنه غاب لفترة طويلة حتى ظن الناس أنه تعرض للانقراض.