مي عمر ترد بقوة على ممثل سخر من فرحة الفنانين بالتريند

شنّت الفنانة المصرية مي عمر هجومًا على أحد زملائها، بسبب انتقاده الفنانين والفنانات الذين يحتفلون بتصدّر أعمالهم قائمة التريند، قبل أن يقوم هو نفسه بذات السلوك.

وقال مي عمر عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "زميل (مش ممثل)، وكنت بعتبره صديق، طلع في رمضان كتب بوست بيتريق فيه على الناس اللي بتفرح وتشارك إنها ترند رقم واحد".

وأشارت إلى أن "البوست (الزميل) كان كله بقى: الترند مش هدف الشغلانة و إحنا بنشتغل عشان الفن مش الأرقام. كلام تنظير وفزلكة على أعلى مستوى".

وأضافت مي عمر: "أنا ساعتها قلت مش هرد، وكنت سايبة الأيام تكشف، عشان كنت عارفة إن عنده مسلسل هيتذاع أوف سيزون، وأول ما يقرب من أي ترند، حتى لو دخل رقم عشرة نص ساعة، هيبقى مش مصدّق نفسه وهيقعد يشارك ويحتفل كأنه فتح القدس".

وتابعت قائلة: "فعلًا ما كدبش خبر! أول ما مسلسله دخل التريند، بقى بيشارك فرحان إنه رقم واحد"، مضت متسائلة "هو التريند كان وحش في رمضان وبقى جميل دلوقتي؟".

وأكدت مي عمر أنها "مش ضد إن أي حد يفرح بنجاحه، بالعكس مبروك والله، ومن حقك تفرح وتشارك لإن ده تعبك ومجهودك"، مضيفة "بس ياريت نبطل المنظر بتاع: أنا مختلف… أنا فوق التريندات، وبعد كده أول ما نقرب منها نطير من الفرح وننشر 20 ستوري".

ولفتت إلى أنها "عارفة إن أي حد يعرفني كويس هيستغرب من كلامي، لأني عمري ما رديت على حد. بس بجد ليه إحنا شطار جدًا في إننا نحرّم على غيرنا حاجة، ولما تيجي في ملعبنا تبقى فجأة أحلى حاجة في الدنيا؟".

ونوهت مي عمر إلى أنه "في الآخر… التريند مش هدف غير لما يبقى معانا! للتوضيح، كلامي مش موجّه لأي نجوم شاركوا في العمل، بالعكس أنا بقدّرهم وباحترمهم، علشان ما حدش يفهمني غلط".