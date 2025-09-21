لعق الكلاب لأقدامها في الشتاء.. عادة لطيفة أم مشكلة صحية؟

يعتقد الكثيرون أن لعق الكلب لأقدامه عادة لطيفة أو علامة على الملل، لكن الخبراء يحذرون من أنه قد يكون إشارة إلى انزعاج أو مشكلة صحية، خاصة في فصلَي الخريف والشتاء.

ويؤكد خبراء لصحيفة "ديلي ميل" أن زيادة لعق الكلاب لأقدامها خلال الأشهر الباردة قد تعكس تهيجًا أو التهابًا جلديًا موسميًا، تمامًا مثل البشر الذين يعانون جفاف الجلد أو تصلب المفاصل في الشتاء، إذ تتأثر الكلاب أيضًا بتغيرات الطقس.

تشمل العوامل الموسمية الرئيسية:

الظروف الرطبة من المطر والطين تليّن وسائد الأقدام وتجعلها عرضة للتهيج والتشققات، كما أن التغيرات بين الخارج البارد والرطب والداخل الدافئ والجاف، التي تسبب جفاف الجلد وحكة، مشابهة لتشقق الشفاه لدى البشر.

يقول الخبراء إن الكلاب ترد على ما سبق بلعق أقدامها لتهدئة الانزعاج. وتُظهر الإحصائيات ارتفاعًا ملحوظًا في هذا السلوك خلال الأشهر الباردة.

ويتفق الأطباء البيطريون على أن اللعق العرضي جزء طبيعي من العناية بالنفس لدى الكلاب، خاصة بعد المشي أو الاستحمام. ومع ذلك، يمكن أن يشير اللعق المفرط إلى:

تهيج الجلد

الألم أو التورم

التوتر النفسي

وجود أوساخ أو حبيبات عشب أو أحجار صغيرة عالقة في الأقدام

ردود فعل تحسسية تجاه الغبار، اللقاح، البراغيث، أو بعض الأطعمة

وللمساعدة، يُنصح بشطف أقدام الكلب بعد المشي وتجفيفها جيدًا. وقد تساعد بعض المكملات على تقليل الالتهاب.