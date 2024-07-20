أقدم مواطن يمني شاب على الانتحار من خلال شنق نفسه على جذع شجرة بمديرية "جبل حبشي" بمحافظة تعز بعد يوم واحد من انتحار شاب عشريني في المحافظة نفسها.

وقالت مصادر محلية أن المواطن يدعى "عبده المشترك" وهو نازح يسكن في خيمة هو وأسرته في منطقة "مدهافة" وتم العثور عليه، أمس الجمعة، جثة هامدة من جانب سكان محليين.

وكان الشاب العشريني "شعيب سيف مقبل الفقية" أقدم، مساء الخميس، على الانتحار في ريف جنوب تعز، حيث قام بشنق نفسه في قرية "النزيهة" التابعة لمديرية "المعافر".

وأفاد شهود عيان بأن أهالي القرية عثروا على الشاب مشنوقًا بجوار مزرعة القات التي تمتلكها أسرته، فيما أوضحت مصادر محلية أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية في الأونة الاخيرة .