أطلق الفنان الكويتي المعروف، فيصل الخرجي، أغنية جديدة قصيرة، طالب فيها بإلغاء البصمة الثالثة التي فرضتها الحكومة حديثًا على جميع الموظفين لديها لإثبات تواجدهم في مقار العمل.

وتحمل الأغنية الجديدة اسم "البصمة الثالثة"، وتتكون من تسع كلمات فقط، وهو النمط السائد لأغاني الخرجي التي اعتاد تقديمها لمتابعيه الكثر في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقول الخرجي في أغنيته التي يقدمها مع عزفه على الجيتار، "البصمة الثالثة ما نبيها/ تكفون الغوها ما نلحق عليها".

ووجدت الأغنية معجبين كثراً، لا سيما الموظفين الذين لم يعجبهم قرار فرض بصمة ثالثة، بجانب سيل من التعليقات التي لم تغب عن بعضها الطرافة.

وكتب أحد المدونين معلقاً على الأغنية "لمّا يكون الفن صوتاً لمعاناة الموظفين"، وعلق آخر على مبادرة الخرجي بإطلاق الأغنية "الوحيد اللي شايل همنا"، وكتب ثالث "صوت المواطن الموسيقي".

ولدى الخرجي أغان عاطفية منفردة وألبومات، بعضها بالفيديو كليب، وأخرى حققت شهرة واسعة، مثل "أنت مو بروحك"، لكنه يقدم في السنوات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع غنائية قصيرة مدتها أقل من دقيقة، ويقتبس كلماتها من قضايا وموضوعات من المجتمع.

ويصف الخرجي تلك المقاطع بأنها فن جديد يقتبسه من خارج الكويت، ويسميه "روك ميوزك"، ويعدل عليه ليلائم مجتمعه، ويجد قبولًا وتشجيعًا مثلما يجد انتقادات وسخرية، بينما توقف عن قراءة التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب الإساءات فيها كما قال في لقاءات سابقة.

يذكر أن الكويت ألزمت موظفي القطاع العام الحكومي بإثبات حضورهم في مقار عملهم عبر بصمة ثالثة خلال منتصف النهار، بجانب بصمتي بداية الدوام ونهايته، وسط تباين في ردود فعل الموظفين بين مرحب ومعارض للخطوة الجديدة.