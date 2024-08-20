اضطرّ اليمني، إبراهيم محمد علي عبد الجليل، لعرض كليته للبيع مقابل 12 ألف دولار؛ كي يتمكن من إجراء عملية جراحية لتجميل وجه ابنته في مصر.

وولدت الطفلة أرزاق، بتشوهات خلقية في الأنف والعين اليمنى، ما سبب آلامًا نفسية لعائلتها، تضاعفت مع عمرها البالغ حاليًّا سبع سنوات.

وما زاد سوء حالة ابنته، ما تعرضت له من مضايقات و"تنمر" بعد انضمامها إلى الصف الأول في المدرسة، في إثر دخولها سن السابعة.

ويقول والد الطفلة إن "طلاب المدرسة دأبوا على وصفها بـ(الذئب) و(الوحش)"، لافتًا إلى أنه، وتجنبًا للآلام النفسية لطفلته، قرر سحبها من المدرسة وإبقائها في المنزل.

ويضيف الأب إبراهيم، الذي يعمل في الحراج في مديرية حبيش التابعة لمحافظة إب وسط اليمن، لـ"إرم نيوز"، "ابنتي ولدت بتشوه خلقي في الأنف والعين اليمنى، الحمد لله، الله لا يبتلي أحد، عليك أن تضع نفسك في مثل هكذا موقف، وأنت إنسان لا تمتلك مالًا، مجرد شاقي بيوميتك".

وتابع "حرقة قلبك تجاه ولدك، ورغبتك في تعافيه ورؤيته في أفضل شكل، ستدفعك لعمل أي شيء لتحقيق ذلك، وقد أجريت عملية جراحية أولية لها بعد أن بعت ما فوقي وما تحتي".

وأشار إلى أنه رغم ذلك، ظلت التشوهات من دون تصحيح كامل، وبحاجة إلى إجراء عمليتين جراحيتين نوعيتين لإصلاح القناة الدمعية للعين اليمنى وزرع أنف بدلًا عن المشوه، تصل تكلفتها إلى 12 ألف دولار في مركز متخصص في مصر، الأمر الذي دفعه في نهاية الأمر لعرض إحدى كليتيه للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



