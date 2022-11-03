مزاد نادر لبيع إبل قعيد الشلاحي أشهر مالك للجِمال في السعودية
شهد مزاد عام لبيع إبل قعيد الشلاحي، أشهر مالك للجِمال في السعودية، اليوم الخميس، حالة فريدة، إذ اشترى نجله أحمد بن قعيد الشلاحي إبل والده الشهيرة التي قادته قبل وفاته للفوز في مسابقات الإبل الكبرى التي تقام في المملكة كل عام.
وتوفي قعيد الشلاحي في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي 2021، تاركاً خلفه قطيعا كبيرا من الإبل يقدر ثمنه بملايين الدولارات بسبب السمات والخصائص الفريدة التي يفضلها ملاك الإبل، وتعد شرطاً للفوز بجوائز مسابقات الإبل المليونية.
وبعد قرابة عامين من وفاة الشلاحي الأب، شهدت منطقة القصيم، اليوم الخميس مزاداً لبيع إبله فيما يبدو أنها عملية لتقاسم أمواله بين ورثته، قبل أن يستحوذ نجله أحمد بحضور عدد كبير من أبناء قبيلته للمزاد، على أشهر إبل والده الراحل.
ويقول ملاك ومهتمون بالإبل في السعودية، إن إقامة المزاد تعد التزاما من ورثة قعيد الشلاحي بالشريعة الإسلامية كونها ميراث له قواعد، وليس بهدف بيع الإبل، وهو ما جرى بالفعل عندما اشترى أبناء الراحل الإبل من المزاد.
ووثقت صور ومقاطع فيديو للمزاد، تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، المئات يتجمعون حول مجموعات صغيرة من إبل قعيد الشلاحي، بينما يفوز في نهاية المزاد على كل مجموعة، الابن أحمد وسط صياح وتشجيع الحضور.
وبلغ سعر أحد الإبل التي اشتراها أحمد بن قعيد الشلاحي في المزاد، 2.3 مليون ريال (نحو613 ألف دولار)، فيما لم يتضح مصير الجمل "عرنون" ومالكه الجديد، وهو أشهر إبل الراحل قعيد، ويحظى بشهرة بين ملاك الإبل في دول الخليج العربي.
وسيستمر المزاد على منقية قعيد الشلاحي (المنقية قطيع منتقى من الإبل وفق مواصفات جمالية محددة) الذي تشرف عليه وزارة العدل، على مدار ثلاثة أيام، وسط توقعات بحضور حاشد طوال أيام المزاد، حيث يشجع عشاق الإبل من أبناء القبائل، المنقيات المملوكة لأي من أبناء القبيلة.
ويعد قعيد مرزوق صويمل الشلاحي المطيري المنتمي لقبيلة مطير، من أشهر المنافسين في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز السنوي للإبل، وهي واحدة من أهم مسابقات الإبل في العالم، وأرفعها من ناحية الجوائز المالية المليونية.
وإضافة لامتلاكه إبل غالية الثمن، يعد "عرنون" الجمل الأشهر بين إبله، فقد بلغت القيمة السوقية له في العام 2019، نحو 25 مليون ريال (6.6 مليون دولار)، ليكون من أغلى الإبل في العالم.
وتلقى تربية الإبل اهتماماً من قبل كثير من السعوديين المتمسكين ببعض مظاهر حياة البداوة خارج المدن، فهي تمثل رابطاً بينهم وبين ماضي الأجداد، عندما كانت "سفينة الصحراء" كما يُطلق على الإبل، وسيلة النقل الرئيسة، ومصدراً رئيساً للطعام ومعياراً للثروة.
كما زاد اهتمام السعودية الرسمي بعالم الإبل، في السنوات القليلة الماضية، حيث أنشأت الرياض نادي الإبل للإشراف على خططها في تنظيم الفعاليات والمسابقات ذات الجوائز القيمة.