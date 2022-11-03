مزاد نادر لبيع إبل قعيد الشلاحي أشهر مالك للجِمال في السعودية

شهد مزاد عام لبيع إبل قعيد الشلاحي، أشهر مالك للجِمال في السعودية، اليوم الخميس، حالة فريدة، إذ اشترى نجله أحمد بن قعيد الشلاحي إبل والده الشهيرة التي قادته قبل وفاته للفوز في مسابقات الإبل الكبرى التي تقام في المملكة كل عام.

وتوفي قعيد الشلاحي في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي 2021، تاركاً خلفه قطيعا كبيرا من الإبل يقدر ثمنه بملايين الدولارات بسبب السمات والخصائص الفريدة التي يفضلها ملاك الإبل، وتعد شرطاً للفوز بجوائز مسابقات الإبل المليونية.

وبعد قرابة عامين من وفاة الشلاحي الأب، شهدت منطقة القصيم، اليوم الخميس مزاداً لبيع إبله فيما يبدو أنها عملية لتقاسم أمواله بين ورثته، قبل أن يستحوذ نجله أحمد بحضور عدد كبير من أبناء قبيلته للمزاد، على أشهر إبل والده الراحل.

ويقول ملاك ومهتمون بالإبل في السعودية، إن إقامة المزاد تعد التزاما من ورثة قعيد الشلاحي بالشريعة الإسلامية كونها ميراث له قواعد، وليس بهدف بيع الإبل، وهو ما جرى بالفعل عندما اشترى أبناء الراحل الإبل من المزاد.