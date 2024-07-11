غموض يحيط بمصير تاجر سلاح بعد مقتل زوجته في ليبيا

بين ليبيا ومالطا، تتفاعل بقوة قضية تاجر سلاح ومخدرات مالطي مطلوب لبلاده بعد العثور على زوجته مقتولة في مدينة "غريان" الليبية التي تبعد 80 كم عن طرابلس.

وأوضح موقع "نيوزبوك مالطا" أن السلطات المالطية تنتظر ردًا من نظيرتها الليبية بشأن مصير التاجر وهل أُلْقِي القبض عليه أم لا؟ وتسليم جثمان زوجته، إذ كانا على قائمة أهم المطلوبين لدى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون «يوروبول» بعد تعقبهما على الأراضي الليبية.

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وتعود ملابسات قضية جوميك كاليجا معتوق وزوجته مارزيا، بحسب الموقع، إلى شهر مايو الماضي، إذ أُلقي القبض عليه من قبل السلطات الليبية في حين عُثر على شريكة حياته البالغة من العمر 24 عامًا مقتولة.

وكان المتهمان هاربين منذ أغسطس 2023 بعد الحكم على "معتوق" في مالطا بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة استيراد متفجرات ومحاولة شراء سم قاتل من الإنترنت، وبعد ذلك تم استئناف الحكم، وأُطلق سراحه بكفالة.

وأدينت زوجته في قضية منفصلة وصدر حكم بسجنها 15 شهرًا بتهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار. ويُعتقد أنها فرّت من مالطا عن طريق البحر، وقضت بعض الوقت مختبئة في صربيا، وفي مرحلة ما ورد أنها قضت بعض الوقت في إيطاليا قبل التوجه إلى ليبيا.

وأفاد المدون المالطي مارك كاميليري أن تشريح جثة مارزيا خلص إلى أنها قُتلت خنقًا وأن زوجها يُعامل كمشتبه به.