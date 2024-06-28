أول مرشد سياحي متخصص بلغة الإشارة في السعودية (فيديو)

أصبح شاب سعودي يعمل في مجال السياحة في المملكة، التي تحولت لوجهة سياحية نشطة في غضون سنوات قليلة، أول مرشد سياحي مرخص ومتخصص بلغة الإشارة الموجهة لفئة الصم.

وتضم الوفود السياحية التي تزور المملكة من مختلف الدول مجموعات من ذوي الاحتياجات الخاصة، يحتاجون لمرشد متخصص يشرح لهم ويدلهم في رحلتهم بلغتهم التي يفهمونها.