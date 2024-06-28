أول مرشد سياحي متخصص بلغة الإشارة في السعودية (فيديو)
أصبح شاب سعودي يعمل في مجال السياحة في المملكة، التي تحولت لوجهة سياحية نشطة في غضون سنوات قليلة، أول مرشد سياحي مرخص ومتخصص بلغة الإشارة الموجهة لفئة الصم.
وتضم الوفود السياحية التي تزور المملكة من مختلف الدول مجموعات من ذوي الاحتياجات الخاصة، يحتاجون لمرشد متخصص يشرح لهم ويدلهم في رحلتهم بلغتهم التي يفهمونها.
وقال أحمد الكويتي إنه بات أول مرشد سياحي لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يزورون الأماكن السياحية في المملكة، بعد أن تم منحه رخصة رسمية لكونه معلما في معهد متخصص بتعليم فئة الصم.
وأضاف الشاب، الذي يقيم في مدينة الأحساء شرقي المملكة، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "الإخبارية" الرسمية، إنه يستقبل مجموعات سياحية من فئة الصم في منطقته التي تعد وجهة سياحية لعشاق واحات النخيل ومياه الخليج العربي والآثار الكثيرة في المنطقة.
ويشتكي أحمد في عمله من العدد الكبير في مجموعات السياح الصم الذين يرافقهم، إذ يواجه صعوبة في إيصال كل المعلومات لهم مع وجود أكثر من لغة ولهجة في عالم لغة الإشارة، بينما يحرص على أن يوفر خدمة المرشد لجميع من يرافقهم.
وبدأت السعودية منذ العام 2029 إصدار تأشيرات سياحية للراغبين بزيارتها ضمن خطة طموحة لبناء قطاع سياحي يدر عوائد اقتصادية مجزية على الاقتصاد، ويستفيد من مساحة المملكة الشاسعة وتنوع بيئاتها ومناخها.