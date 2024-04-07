كيف يمكن لوحدات تكييف الهواء أن تُحدث ثورة في حل الجرائم
أكد باحثون من جامعة "فلندرز" في أستراليا أن وحدات تكييف الهواء يمكن أن تصبح أداة غير متوقعة في حل الجرائم، من خلال جمع أدلة الحمض النووي المهمة في مسرح الجريمة.
وتقول دراسة، نشرت تفاصيلها مجلة "نيوزويك"، أنه في عالم الطب الشرعي، غالبًا ما تنشأ الاكتشافات من مصادر غير متوقعة.
وتستكشف الدراسة إمكانية استخدام وحدات تكييف الهواء والمرشحات لأخذ عينات من الهواء داخل مسرح الجريمة.
الحمض النووي
وأوضح الباحثون أن الحمض النووي البشري، الذي ينتشر عبر وسائل مختلفة مثل اللعاب والزفير وتساقط الجلد قد يستقر على الأسطح، حتى من الأفراد الذين اتخذوا الاحتياطات اللازمة لإزالة الأدلة المادية، لذا يمكن أن تكون ذات قيمة لا تقدر بثمن في تحقيقات الطب الشرعي.
وفي تجربة أجريت بدقة، أخذ الباحثون عينات من الحمض النووي للهواء والسطح من 4 مكاتب و4 مساحات سكنية على فترات مختلفة بعد التنظيف.
وكانت النتائج واضحة حيث كان من الممكن اكتشاف الحمض النووي البشري على أسطح وحدات تكييف الهواء، إلى جانب عينات الهواء التي تحتوي على مادة وراثية.
وتشير هذه النتائج إلى أنه في حين أن عينات الهواء تلتقط في المقام الأول الحمض النووي للشاغلين الجدد، فإن البقايا الموجودة على أسطح تكييف الهواء يمكن أن توفر نظرة ثاقبة لهويات شاغليها السابقين.
وأشار الباحثون إلى أن "احتمالية قيام أي فرد، بغض النظر عن وعيه بالطب الشرعي، بإزالة حمضه النووي بالكامل من البيئة ضئيلة للغاية".
وتؤكد هذه الملاحظة على الفائدة المحتملة لوحدات تكييف الهواء كجامعات سلبية لأدلة الطب الشرعي الحاسمة.
وعلى الرغم من الوعد الذي يقدمه هذا النهج المبتكر، يؤكد الباحثون على الحاجة إلى مزيد من التحسين، ويوصى بدراسات المتابعة لتحسين عملية جمع وتحليل الحمض النووي من أسطح تكييف الهواء.
الأدلة الجنائية
بالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتبارات المتعلقة بالوضع الإستراتيجي لوحدات تكييف الهواء داخل المساحات تستحق الاستكشاف.
وتمتد الآثار المترتبة على هذا البحث إلى ما هو أبعد من الفضول الأكاديمي، إذ إن دمج وحدات تكييف الهواء والمرشحات في بروتوكولات الطب الشرعي يمكن أن يبشر بعصر جديد من قدرات حل الجرائم.
ومن خلال الاستفادة من هذه الأجهزة المنتشرة في كل مكان، قد يتمكن المحققون من الوصول إلى ثروة من البيانات الجينية التي يمكن أن تكشف الألغاز وتقدم الجناة إلى العدالة.
مع استمرار المجتمع العلمي في إطلاق العنان لإمكانات المصادر غير التقليدية للأدلة الجنائية، أصبح دور الأشياء اليومية في التحقيقات الجنائية بارزًا بشكل متزايد.
فمن الصور المجسمة ثلاثية الأبعاد إلى وحدات تكييف الهواء، لا يعرف الابتكار حدودًا في السعي لتحقيق العدالة.