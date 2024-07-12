تُعد مسألة كيفية التعامل مع الطفل المتحدي أو العنيد تحديًا يواجهه العديد من الآباء، ويُعد التحدي جزءًا طبيعيًا من نمو الطفل، ويمكن أن يتجلى في سلوكيات مثل الرد على الوالدين والمعلمين أو عصيانهم.

التحدي قد يكون تعبيرًا عن رغبة الطفل في السيطرة على موقف ما أو إعلان استقلاله، وقد يختبر الطفل الحدود، أو يعبر عن عدم رغبته في أداء مهمة معينة مثل القيام بالأعمال المنزلية. في بعض الحالات، قد يكون التحدي مجرد تركيز الطفل الشديد على نشاط معين.

إذا استمر التحدي لفترة طويلة وتداخل مع أداء الطفل في المدرسة وعلاقاته، فقد يكون علامة على اضطراب التحدي المعارض (ODD)، ويتسم هذا الاضطراب بنوبات الغضب، والعدوان، وانتهاك القواعد، والعناد.

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ووفقًا لموقع "بيرانتس"، فيما يلي بعض النصائح للتعامل مع الطفل العنيد

وضع توقعات واضحة

- تأكد من أن القواعد والأعمال المنزلية واضحة ومناسبة لعمر الطفل.

- قسّم المهام الكبيرة إلى مهام أصغر ليسهل على الطفل تنفيذها.

التعرف على جذور المشكلة

- ابحث عن الأنماط والمحفزات التي تجعل الطفل يتصرف بتحدٍ.

- حاول تعديل المواقف لتقليل فرصة معارضة الطفل

إعداد الطفل للنجاح

- تجنب المواقف التي تزيد احتمال تحدي الطفل.

- أعطِ الطفل وقتًا كافيًا للتحولات بين الأنشطة لتقليل التوتر.

معاملة الطفل باحترام

- كن حازمًا ولكن محبًا ومتفهّمًا في التحدث مع الطفل.

- كن قدوة في كيفية التعبير عن الرأي بطريقة محترمة.

الاستفادة من مهارات التواصل

- ناقش مع الطفل بهدوء حول ما يريده، وحاول التوصل إلى حل يناسبكما.

- حدد قواعد واضحة لعائلتك، وتأكد من تطبيق العواقب بشكل مناسب.