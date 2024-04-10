رانيا يوسف: "بقينا اتنين" أعطى التنبيه للمتزوجين ومررت بأحداث صعبة مع طليقي

أطلت الفنانة المصرية رانيا يوسف على جمهورها في رمضان من خلال بطولة مسلسل "بقينا اتنين" إلى جانب شريف منير، حيث ناقش هذا العمل فتور علاقات زوجين بعد 25 عاما، مما أودى بعلاقتهما في النهاية إلى الطلاق.

وجرت مناقشة هذه القضية، من خلال موضوع فني واجتماعي شائك للوقوف على الكثير من الأسباب التي تتسبب في إنهاء علاقة أي زوجين بناء على الكثير من التراكمات والأحداث، حيث واجه المسلسل الكثير من المعيقات، وكان من المقرر عرضه خارج سباق دراما رمضان، خصوصا إثر وفاة الفنان طارق عبد العزيز أثناء تصوير المسلسل.

وأثارت وفاة الفنان داخل بلاتوه التصوير ضجة كبيرة، حيث توقف عدد من صناع المسلسل لحين إعادة الحسابات وترتيب الأوراق الخاصة بالعمل ليعرض ضمن مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان.