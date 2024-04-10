رانيا يوسف: "بقينا اتنين" أعطى التنبيه للمتزوجين ومررت بأحداث صعبة مع طليقي
أطلت الفنانة المصرية رانيا يوسف على جمهورها في رمضان من خلال بطولة مسلسل "بقينا اتنين" إلى جانب شريف منير، حيث ناقش هذا العمل فتور علاقات زوجين بعد 25 عاما، مما أودى بعلاقتهما في النهاية إلى الطلاق.
وجرت مناقشة هذه القضية، من خلال موضوع فني واجتماعي شائك للوقوف على الكثير من الأسباب التي تتسبب في إنهاء علاقة أي زوجين بناء على الكثير من التراكمات والأحداث، حيث واجه المسلسل الكثير من المعيقات، وكان من المقرر عرضه خارج سباق دراما رمضان، خصوصا إثر وفاة الفنان طارق عبد العزيز أثناء تصوير المسلسل.
وأثارت وفاة الفنان داخل بلاتوه التصوير ضجة كبيرة، حيث توقف عدد من صناع المسلسل لحين إعادة الحسابات وترتيب الأوراق الخاصة بالعمل ليعرض ضمن مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان.
وعلّقت الفنانة رانيا يوسف على موضوع المسلسل وهو طلاق زوجين بعد فترة طويلة من زواجهما، وقالت: "تعاملت مع الموضوع برؤية واقعية بكل تأكيد إذ إنه وبعد مرور 25 عاما على الزواج قد يشعر الزوجان بالملل من خلال الكثير من التفاصيل".
وأشارت في حديث لـ"إرم نيوز" إلى أن من بين ما يُشعر الزوجين بالملل، "مسؤوليات الحياة التي لا تجعل هناك الوقت للمشاعر والعواطف بينهما بعدما كانت موجودة في بداية الزواج، ويحدث جفاف في المشاعر".
وأضافت تقول: "حينما تطول هذه المدة في حالة جفاف المشاعر بين الزوجين قد تجعلهما ينفكان من شخص واحد ليصبحا اثنين وما إلى ذلك من حالات التفكك الأسري التي طرحها موضوع المسلسل".
وأوضحت بأن "المسلسل أعطى تنبيها للجميع بأنه لابد من تغذية المشاعر والعواطف الزوجية في ظل قسوة الحياة"، مضيفة بالقول: "أرى أن الزواج مثل النبات لابد من تغذيته بالمشاعر والعواطف".
وتابعت: "من خلال خبرتي في المرور بزيجات سابقة فلقد مررت بأحداث صعبة في حياتي الخاصة وانقطاع العلاقة مع طليقي ووالد بناتي وأستطيع القول إن المسلسل يدق جرس انذار وتنبيه للجميع من خلال موضوع اجتماعي هام ويمس الحياة الأسرية والزوجية عن قرب".
وأكدت رانيا يوسف، بأن المسلسل يعرض صورة متحضرة للعلاقات بعد الطلاق ويطرح رسائل إيجابية للغاية من خلال توجيه الدعوة للتعامل بين الأزواج بعد الطلاق بالشكل الإيجابي الذي يجب أن يكون عليه، خصوصا إذا كان هناك رابط من خلال الأبناء.
ولدى سؤالها عن اختيار اسم "ياسمين" لشخصيتها ودورها في مسلسل "بقينا اتنين" وتشابه ذلك مع اسم ابنتها في الواقع، وعما إذا كان ذلك من اختيارها قالت: "لم يكن من اختياري بل كان مكتوبا في النص الذي كتبته المؤلفة أماني التونسي".
وأردفت الفنانة رانيا يوسف تقول: "الأمر ليس إلا مجرد مفارقة في التشابه بين اسم الشخصية التي ظهرت به خلال دوري بأحداث المسلسل واسم ابنتي".
وحول الصعوبات التي واجهت المسلسل قالت: "أتعامل في الجزئية الخاصة بالأداء التمثيلي للدور والشخصية التي أؤديها فقط، خصوصا أن توقيت عرض المسلسل أمر يعود للجهة الإنتاجية ولمخرج العمل، حيث كان من المفترض أن يكون العمل من 20 حلقة ولكن تم تحويله ليصبح 15 حلقة فقط ضمن مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان".
وأضافت تقول: "وفاة طارق عبد العزيز أحزنتني للغاية بكل تأكيد، لكن ظروف عرض المسلسل بشكل عام داخل موسم دراما رمضان هو أمر قدري"، لافتة إلى أنه تم ترحيل عمل آخر من بطولتها، لكن مسلسل "بقينا اتنين" جعلها حاضرة في الموسم.
وعن ردود أفعال المقربين من رانيا يوسف على تجربة مسلسل "بقينا اتنين" والأصداء حول العمل وعما إذا كان العرض الثاني خارج رمضان سيفيد انتشار العمل على نطاق واسع قالت: "لمست ردود أفعال إيجابية للغاية خلال عرض حلقات المسلسل سواء من خلال الجمهور أو المقربين مني".
واستدركت بالقول: "لكنني أرى أنه من الممكن أن يحقق العمل نجاحا أكبر مما حققه في عرضه الثاني بسبب الكم الكبير من الأعمال الدرامية المعروضة خلال موسم دراما رمضان"، مشيرة إلى أن رغبتها كانت بعرض المسلسل خارج موسم رمضان، لأن الأعمال الدرامية كثيرة ونسبة المشاهدة عالية.
وأضافت: "أعتقد أن عرض المسلسل في رمضان لم يعطه الفرصة الكبيرة ليحقق انتشارا واسعا في المشاهدة والتلامس مع قضايا الأسر، ولكن هذا لا ينفي نجاح العمل ومشاهدة الجمهور له خلال عرضه بموسم رمضان".
وكشفت رانيا يوسف عن أنها تشارك ببطولة فيلمين سينمائيين الأول تم الانتهاء من تصوير أغلب مشاهده منذ فترة وتوقف وهو "التاروت" من بطولتها وسمية الخشاب ومي سليم.
أما العمل الثاني بعنوان "حمام العريس"، حيث سيبدأ تصويره قريبا وستشارك في بطولته مع عمرو عبد الجليل وحسين فهمي، إلى جانب ظهورها كضيف شرف بفيلم ثالث وارتباطها بتجربة درامية كان من المفترض أن تُعرض خلال موسم دراما رمضان وبعنوان "جريمة منتصف الليل".