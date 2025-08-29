لأول مرة.. فيلم "بعد الصيد" لجوليا روبرتس يُعرض بمهرجان البندقية

وصلت الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار، جوليا روبرتس، إلى إيطاليا للمشاركة في فعاليات مهرجان البندقية السينمائي، حيث يُعرض فيلمها الجديد "بعد الصيد" لأول مرة في وقت لاحق اليوم.

والفيلم، الذي تنتجه استوديوهات "أمازون إم جي إم"، يشارك في بطولته كل من آيو إيديبيري وأندرو غارفيلد.

وتدور أحداثه حول أستاذة جامعية (روبرتس) تواجه أزمة مهنية وشخصية عندما تتلقى إحدى الطالبات المتفوقات شكوى ضد زميل لها (غارفيلد)، فيما يهدد سر من ماضيها بالانكشاف. ويصفه القائمون عليه بأنه "دراما نفسية آسرة".

ويُعد ظهور جوليا روبرتس في مهرجان البندقية السينمائي حدثًا بارزًا، إذ نادرًا ما تطل على السجادة الحمراء.

وعلى الصعيد الشخصي، تعيش روبرتس أجواءً عائلية خاصة، إذ احتفلت هذا الشهر بعيد ميلاد ابنها فينيوس العشرين، كما ظهرت مؤخرًا في صورة عائلية نادرة نشرها زوجها داني مودر احتفالًا بعيد الأم، جمعت الممثلة بأبنائها الثلاثة: التوأم هازل وفينيوس، 20 عامًا، وهنري، 18 عامًا.