رحيل كليو لاين.. أول بريطانية تفوز بغرامي في موسيقى الجاز

توفيت مغنية الجاز البريطانية الشهيرة كليو لاين عن عمر يناهز 97 عاماً، تاركة وراءها إرثاً فنياً حافلاً امتد لعقود.

وعُرفت لاين بصوتها المذهل ونطاقها الصوتي الفريد، وشاركت المسرح مع عمالقة مثل فرانك سيناترا وراي تشارلز، وكانت أول مغنية بريطانية تفوز بجائزة غرامي، وفقا لصحيفة "ميرور".

بدأت لاين مسيرتها في خمسينيات القرن الماضي بالتعاون مع زوجها المؤلف الموسيقي الراحل جون دانكوورث، وشكّلا معاً ثنائياً فنياً مؤثراً أثمر عن العديد من المشاريع المشتركة، من بينها تأسيس "مركز ستابلز للفنون" في باكينجهامشير.

وعلّق مدير المركز، ديفيد ميدوكروفت، على رحيلها قائلاً: "كانت السيدة كليو فنانة استثنائية محبوبة في جميع أنحاء العالم، وسيتواصل إرثها من خلال التزامها بدعم تعليم الموسيقى وتمكين الشباب من الوصول إليها".

وُلدت ليان في 28 أكتوبر 1927 في ساوثهول، ميدلسكس، لأب عازف وأم من خلفية زراعية. بدأت تعلم الغناء والرقص في سن مبكرة، لكنها عملت في وظائف متعددة قبل احترافها الغناء، منها قص القبعات والعمل كأمينة مكتبة.

مع ذلك، نجحت لاين في اجتياز اختبار أداء وهي في الرابعة والعشرين من عمرها لفرقة صغيرة.

شاركت لاين في عدد من العروض المسرحية خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، بما في ذلك دور البطولة في مسرحية "لحم نمر" لباري ريكورد على مسرح رويال كورت بلندن، والدور الرئيسي في مسرحية "العاقر".

وفي عام 1971، حصلت على دور جولي في مسرحية "قارب العرض" من إخراج ويندي توي على مسرح أديلفي بلندن.

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كما حققت نجاحًا كبيرًا في تسجيل أغنية، You'll Answer to Me، التي وصلت إلى قائمة أفضل 10 أغانٍ في المملكة المتحدة.

وفي عام 1970، أسست لاين ودانكوورث مسرح Stables، الذي استمر في استضافة حوالي 350 حفلة موسيقية في العام.

وبدأت لاين جولاتها الفنية الدولية عام 1972، بجولة ناجحة في أستراليا، وأصدرت ستة ألبومات ضمن أفضل 100 ألبوم في البلاد خلال السبعينيات.

وسرعان ما ازدهرت مسيرتها الفنية في الولايات المتحدة، حيث أحيت لاين حفلات في قاعة كارنيجي الشهيرة في نيويورك.