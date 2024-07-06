"المدينة الحمراء"..مراكش قِبلة مشاهير العالم لقضاء عطلة الصيف (صور)

تجذب مدينة مراكش المغربية، المعروفة بلقب "المدينة الحمراء" بسبب ألوان مبانيها، العديد من مشاهير العالم لقضاء العطلة الصيفية والاستمتاع بسحر معالمها التاريخية.

أحدث النجوم الذين زاروا مراكش هو بن تشيلويل، نجم المنتخب الإنجليزي وفريق تشيلسي.

ووصل تشيلويل إلى "المدينة الحمراء" لقضاء العطلة الصيفية مع عائلته، مستغلاً فترة غيابه عن كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بسبب مشاكل بدنية وفنية.

وشارك تشيلويل العديد من الصور والفيديوهات على حسابه الشخصي، مشيداً بالمغرب قائلاً: "المغرب، بلد جميل وثقافة جميلة وشعب جميل"، كما تجول النجم الإنجليزي في أماكن سياحية بارزة مثل ساحة "جامع الفنا" والعديد من الفضاءات السياحية الأخرى.

ويلان سيبريان

لاعب فريق بارما الإيطالي، زار صحراء "أكفاي" ضواحي مدينة مراكش، واستمتع بالأجواء الصحراوية، ركوب الجمال والدراجات الرباعية، وتناول الأطباق المغربية الشهيرة.

إنديا أمارتيفيو

الممثلة البريطانية، قضت عطلتها الصيفية في مراكش ووثقت زيارتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معبرة عن إعجابها بجمال المدينة وأجوائها الساحرة.

صابرينا فريلي

الممثلة الإيطالية، زارت مراكش ونشرت صوراً ومقاطع فيديو للمناطق السياحية التي زارتها، معربة عن إعجابها بجمال المدينة ورونقها.

أليكس فرنانديز

نجم ريال مدريد السابق، زار مراكش مع أسرته للاستمتاع بأجواء المدينة.

ماريا شارابوفا

نجمة التنس، زارت مراكش للاحتفال بعيد ميلاد إحدى صديقاتها، وزارت العديد من الأماكن السياحية مثل ساحة "جامع الفنا" و"المنارة".

وأصبحت مراكش واحدة من أبرز العواصم السياحية التي تجذب الشخصيات المعروفة من مختلف المجالات، ومحطة عبور لرحلات كبار رجال الأعمال حول العالم.

وتسهم زيارات المشاهير في تعزيز مكانة المدينة على الخريطة السياحية العالمية، وجذب المزيد من السياح لاستكشاف جمالها وسحرها التاريخي.