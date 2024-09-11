اتهام صنّاع مسلسل "عمر أفندي" بـ"السرقة"

اتهم الفنان المصري علي الطيب صناع مسلسل "عمر أفندي" الذي أدى دور البطولة فيه مواطنه أحمد حاتم، بسرقة "الإفيه" الذي اشتهر به في مسلسل "أهو ده اللي صار".

وقال على الطيب في منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "حابب أبارك لكل زمايلي في عمر أفندي على نجاحهم، بجملة وديع البساطي المشهورة (دي حاجة 13 خالص)، واستنوا على الجزء التاني لغاية ما أفكر لكم في الجديد منه عشان تعرفوا تقلدوه".

وختم الطيب منشوره بالقول: "تحياتي للي نجحوا بمصطلحاتي، وطول عمرها اللعبة ليها أصول وبنتعلم من بعض، مش بنعلم على بعض".

يذكر أن مسلسل "عمر أفندي" مكون من 15 حلقة، وانتهى عرضه قبل أيام، وحقق نجاحا كبيرا متصدرا نسب المشاهدة عبر المنصات الإلكترونية.

وتدور أحداث "عمر أفندي" حول رجل يعاني من مشكلات في حياته العائلية، وعن طريق المصادفة يجد سرداب في منزله يستطيع إعادته بالزمن إلى عام 1943، ليجد نفسه يعيش حياة مزدوجة.

مسلسل "عمر افندي" بطولة كل من أحمد حاتم، الفنانة رانيا يوسف، آية سماحة، محمود حافظ، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، الطفل جان رامز.

