تقرير: انتشار ظاهرة المقامرة يفتك بالشباب والمراهقين في أمريكا

حذَّرت صحيفة "الغارديان" البريطانية من مخاطر تنامي ظاهرة الإدمان على القمار بين فئة الشباب، لافتة إلى أن "الولايات المتحدة تتجه للوقوع في مستنقع، إن لم تكن أزمة، بسبب انتشار الإدمان على القمار؛ ما أدّى إلى إطلاق دعوات لاتخاذ إجراءات تنظيمية صارمة.

ووفق الصحيفة فإن "عيادات العلاج تواجه تدفقًا للمرضى من المراهقين وممن هم في أوائل العشرينات، فيما تسجل خطوط المساعدة الهاتفية مستويات قياسية من المكالمات"، وتضاعفت طلبات الحصول على الدعم عبر خط المساعدة الهاتفي في نيوجيرسي على مدى سنوات مع تعاظم سوق القمار الشرعي.

وأدَّت مئات المكالمات من الأقارب المعنيين إلى زيادة المخاوف في الولاية من اجتياح مشكلة القمار للجيل الجديد.

وتحدث "تيموثي فونغ" المدير المشارك لبرنامج دراسات المقامرة في جامعة كاليفورنيا عن ارتفاع المكالمات التي تطلب المساعدة عبر الخطوط الهاتفية المخصصة في جميع أنحاء الولايات المتحدة بأعداد كبيرة، لافتًا إلى أن "المزيد والمزيد من العملاء الأصغر سنًّا الذين تبلغ أعمارهم 25 عامًا أو أقل يبحثون عن العلاج".

وقال "ارني ويكسلر" الذي يعمل مستشارًا إنه "لم يرَ شيئًا كهذا من قبل"، مضيفًا "نحن نقتل الشباب في أمريكا، والأمر أصبح جنونًا، ولا أحد يهتم".