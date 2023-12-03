تقرير: انتشار ظاهرة المقامرة يفتك بالشباب والمراهقين في أمريكا
حذَّرت صحيفة "الغارديان" البريطانية من مخاطر تنامي ظاهرة الإدمان على القمار بين فئة الشباب، لافتة إلى أن "الولايات المتحدة تتجه للوقوع في مستنقع، إن لم تكن أزمة، بسبب انتشار الإدمان على القمار؛ ما أدّى إلى إطلاق دعوات لاتخاذ إجراءات تنظيمية صارمة.
ووفق الصحيفة فإن "عيادات العلاج تواجه تدفقًا للمرضى من المراهقين وممن هم في أوائل العشرينات، فيما تسجل خطوط المساعدة الهاتفية مستويات قياسية من المكالمات"، وتضاعفت طلبات الحصول على الدعم عبر خط المساعدة الهاتفي في نيوجيرسي على مدى سنوات مع تعاظم سوق القمار الشرعي.
وأدَّت مئات المكالمات من الأقارب المعنيين إلى زيادة المخاوف في الولاية من اجتياح مشكلة القمار للجيل الجديد.
وتحدث "تيموثي فونغ" المدير المشارك لبرنامج دراسات المقامرة في جامعة كاليفورنيا عن ارتفاع المكالمات التي تطلب المساعدة عبر الخطوط الهاتفية المخصصة في جميع أنحاء الولايات المتحدة بأعداد كبيرة، لافتًا إلى أن "المزيد والمزيد من العملاء الأصغر سنًّا الذين تبلغ أعمارهم 25 عامًا أو أقل يبحثون عن العلاج".
وقال "ارني ويكسلر" الذي يعمل مستشارًا إنه "لم يرَ شيئًا كهذا من قبل"، مضيفًا "نحن نقتل الشباب في أمريكا، والأمر أصبح جنونًا، ولا أحد يهتم".
وبات الوصول إلى المقامرة الشرعية، التي كانت تقتصر في السابق على الكازينوهات وحلبات السباق، متاحًا في جميع أنحاء البلاد، إذ يقول "براد رودرمان" من مركز "بيت تشوفا" العلاجي في لوس أنجلوس إن "الهواتف الذكية أتاحت جميع السبل لجميع الناس وهذا الجيل يعد الأول من حيث استخدام الهواتف للقمار".
ويقول مؤسس مركز "الغاموس" العلاجي في أريزونا "ريك بينسون" إن "الولايات المتحدة تتجه نحو المزيد من مستنقع الإدمان على القمار، إن لم تكن أزمة، وهو أمر لا شك فيه".
ويرى المدير السابق لوحدة الصحة العقلية التابعة لمنظمة الصحة العالمية "شيخار ساكسينا" أن "الشباب هم أكثر عرضة للانغماس في المقامرة، وأن المشغلين في جميع أنحاء العالم يعتمدون في جذب الشباب على مزيج من الأقران والضغط التجاري".
ويوضح قائلًا "نحن نعلم أن الشباب يحبون التجربة أكثر، ونعلم أيضًا أن الشباب على اتصال أكبر مع أقرانهم ويتأثرون بهم، ونعلم أيضًا أنه وبسبب مرحلة التطور التي يمرون بها فإن مرونتهم وإمكانية التحكم في سلوكياتهم تكون أقل بقليل".
وأثار القلق بشأن مستويات مشكلة المقامرة وأعمار المتأثرين بها تساؤلات حول ما إذا كانت منصات المراهنات الرياضية القانونية منظمة بشكل كاف.
ويعتقد "ساكسينا" أن المشغلين في جميع أنحاء العالم يجب أن يواجهوا قواعد أكثر صرامة، مضيفًا أن "ما هو غير مفهوم أو على الأقل غير مقبول هو أنهم يعملون بطريقة تستغل نقاط ضعف الناس لجعلهم يستهلكون أكثر".