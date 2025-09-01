بعد تعليقات "غير أخلاقية".. هل تعاقب نقابة الموسيقيين روبي؟

لا تزال تداعيات حفل الفنانة المصرية روبي الذي أحيته مؤخرا بمدينة "العلمين" تتوالى، وسط ترقب من نشطاء ومطالب متصاعدة بتدخل نقابة الموسيقيين لمعاقبة الفنانة على ما اعتبره كثيرون "خروجا عن الذوق العام وإدلاء بتصريحات غير أخلاقية".

جاء ذلك على هامش تقديم روبي لأغنية "3 ساعات متواصلة" التي أثارت جدلا بسبب طبيعة اسمها بمجرد طرحها في ديسمبر من العام قبل الماضي، وعادت الفنانة لتثير ضجة عبر مداعبتها للجمهور بتعليق اعتُبر "غير لائق" على جدل الاسم.

ويترقب متابعون موقف نقابة المهن الموسيقية، لا سيما في ظل المواقف الصارمة والنهج المتشدد الذي يتبعه "نقيب الموسيقيين" مصطفى كامل والذي ظهر مؤخرا في قرار منع الفنان راغب علامة من الغناء بمصر بسبب واقعة تقبيل معجبات له على خشبة المسرح.

ورغم أن الواقعة انتهت بالتصالح بين راغب علامة والنقابة، إلا أنها كشفت عن "سياسة غير متسامحة مع أي خروج عن النص في الحفلات الغنائية الجماهيرية، وبالتالي يصبح من الأولى أن تتخذ (الموسيقيين) موقفا مع روبي"، بحسب مراقبين.

وبحسب مصادر نقابية، فإن "العقوبات المتوقعة لن تخرج عن 4 احتمالات إذا قرر مجلس إدارة النقابة إحالة روبي إلى التحقيق ومنحها الفرصة للدفاع عن النفس".

وتشمل العقوبات في هذه الحالة "الإنذار" وهي عقوبة أولية تتمثل في التنبيه على وجود مخالفة وقد تتصاعد إلى "اللوم" وهو أقوى من الإنذار، كما أن هناك "الغرامة المالية" التي تتحدد قيمتها حسب قوة المخالفة التي ارتكبها عضو النقابة.

وهناك أيضا "الشطب من عضوية النقابة" ويكون لمدة مؤقتة قد تصل إلى عام، أما أقصى عقوبة قد توقعها النقابة فهي "الشطب النهائي من سجلات النقابة" وهو ما لا يحدث إلا في مخالفات كبرى وحالات نادرة.