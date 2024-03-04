أمريكا.. مشروع قانون يجرّم الداعمين للمتحولين جنسيا

وقدم المشرعون المحافظون في جميع أنحاء الولايات المتحدة سياسات يقول المنتقدون، إنها تستهدف مجتمع المتحولين جنسيًّا بشكل غير عادل.

ومن ذلك مشاريع قوانين تمنع وصول الشباب المتحولين جنسيًّا إلى الرعاية الصحية التي تؤكد على النوع الاجتماعي، وتحدّ من مناقشة الهوية الجنسية والميول الجنسية في المدارس.

ووفقًا للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، فقد تم تقديم ما لا يقل عن 471 مشروع قانون مناهض لمجتمع المتحولين جنسيًّا حتى الآن، في العام التشريعي 2024.

ويقول مؤيدو مشاريع القوانين هذه إنه لا ينبغي السماح للأفراد المتحولين جنسيًّا بالتحول إلى أن يصبحوا بالغين، بينما يقول المنتقدون، إن هذه السياسات تهدف إلى إثارة القاعدة المحافظة على حساب مجموعة مهمشة بالفعل تواجه خطر التمييز أو الهجمات المتزايدة على المجموعات الأخرى.

وسيجرم مشروع قانون غراغ المعلمين الذين يقدمون الدعم للطالب المتحول جنسيًّا، أو "التحول الاجتماعي"، سواء كان هذا الدعم ماديًّا، أو على شكل معلومات أو موارد.

ويعرّف التحول الاجتماعي بأنه "العملية التي يتبنى من خلالها الفرد الاسم والضمائر والتعبير الجنسي، مثل الملابس أو قصات الشعر، التي تتطابق مع الهوية الجنسية للفرد وليس الجنس الذي يفترضه جنس الفرد عند الولادة".

وجاء في بيان لمجلة "نيوزويك"، يوم الأحد، أن مشروع القانون تم تقديمه "لحماية الأطفال والعائلات والمعلمين".

ويقول مقدمو مشروع القانون، "إن الوقت حان لكي يتوقف النشطاء الليبراليون القلائل الذين تسللوا إلى النظام التعليمي عن التدخل في العلاقات بين الآباء والأمهات وأطفالهم".

ويؤكدون "الحاجة إلى التأكد من أن المدرسين، أولئك الذين يقضون حياتهم في مساعدة أطفالنا على النمو والاستعداد للعالم، يمكنهم التركيز على التعليم".

وضمن معارضة واسعة النطاق على موقع X، كتب جيس بايبر، المدير التنفيذي لمنظمة بلو ميسوري، أن "مشروع قانون الحزب الجمهوري في ميسوري يفرض على المعلمين التسجيل كمتعدين جنسيًّا إذا كانوا يدعمون الطلاب المتحولين جنسيًّا".

وأضاف: "سيُتهم المعلمون بجناية إذا دعموا طلابهم"، وسيضع مشروع قانون جديد في ولاية ميسوري المعلمين في سجل الجرائم الجنسية إذا ساهموا في التحول الاجتماعي لشاب متحول جنسي. بما في ذلك الضمائر، وقصات الشعر، والمعلومات، وغيرها".

ونشرت أليخاندرا كارابالو، وهي محامية حقوق مدنية ومدربة إكلينيكية في عيادة القانون السيبراني في كلية الحقوق في جامعة هارفارد: "يمكن أن يُتهم المعلم في ولاية ميسوري بجناية ويوضع في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية لاستخدامه ضمائر هي/هن لطالب ذكر. هذا جنون".