بعد مقتل 7 يمنيين.. نجاح جهود لاحتواء نزاع قبلي في عمران

نجحت جهود قبلية يمنية في إيقاف نزاع مسلّح أودى بحياة 7 أشخاص، بينهم امرأتان، في محافظة عمران، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي شمالي البلاد.

وقالت مصادر يمنية، لـ"إرم نيوز"، إن "لجنة الوساطة تمكنت من إيقاف المواجهات الدامية التي اندلعت الثلاثاء بين قبيلتي ذو صميم وذو خيران، المتمركزتين في مديريتين متجاورتين بمحافظة عمران، والوقوف على الأسباب التي أشعلت النزاع".

وأشارت إلى أن "اللجنة أجبرت الطرفين على الانسحاب من المواقع التي انتشر فيها المسلحون خلال الأيام الماضية، واستبدالها بقوات أمنية تابعة لميليشيا الحوثي، في محاولة لتهدئة كل طرف".

وبحسب المصادر، فإن "خلاف الطرفين يعود إلى نزاع قديم حول حدود نفوذ كل منهما، غير أن إحدى القبيلتين استقوت بنفوذ أحد أبنائها العسكريين المعيّن قائد لواء لدى قوات الحوثيين، الأمر الذي مكّن القبيلة من الحصول على تعزيز عسكري، وصل إلى الأسلحة الثقيلة".

وإثر محاولة قبيلة "ذو صميم" استحداث بئر مياه في منطقة متنازع عليها، اشتعلت اشتباكات عنيفة بين الجانبين خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، استُخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، بينهم امرأتان من قبيلة "ذو خيران"، مقابل قتيلين من القبيلة الأولى.

وتُتهم ميليشيا الحوثي منذ سنوات بتغذية الصراعات القبلية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها؛ بهدف خلخلة المجتمعات القبلية وإشغالها بالصراعات البينية، ما يضمن السيطرة عليها والحيلولة دون تكاتفها وتحركها ضد الميليشيا.