نقل الملحن المصري محمد رحيم للعناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

ونشرت مدربة الأسود أنوسة كوتة زوجة محمد رحيم صورة تجمع بينها وبين زوجها من على سرير المرض داخل المستشفى عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، وعلقت عليها بالقول: "ألف سلامة عليك يا حبيبي ومش معنى إننا في العناية إننا ما نتصورش".

لم تكشف زوجة محمد رحيم تفاصيل الوعكة الصحية التي يمر بها، واكتفت بالصورة، الأمر الذي أثار دهشة متابعيها.

وكان محمد رحيم قد أعلن عن تعليق كافة أنشطته الفنية لأجل غير مسمى، ملوحا باعتزال الفن نهائيا، قبل أن يتراجع عن قراره بسبب إلحاح الجمهور عليه، بحسب أقواله.

وكتب رحيم في منشور عبر فيسبوك: "أنا مش هقولكم غير إني بكيت بالدموع من كتر الإحساس اللي في الرسائل اللي بعتوهالي، خلاص يا جماعة أنا هرجع تاني علشان خاطركم إنتوا بس يا أعظم جمهور وعائلة في العالم وربنا ميحرمناش من بعض أبدا وبشكركوا جدا على سؤالكم المستمر عني".

وأضاف: "أنا بوجودكم في حياتي.. وأنا آسف جدا جدا لو كنت زعلت أي حد، وإن شاء الله هرجع تاني بطاقة أكبر علشان أحاول أسعدكم بكل الطرق والأشكال ورمضان كريم محمد رحيم".