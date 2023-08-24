أغسطس يُدمي المجتمع العربي في إسرائيل بـ 22 جريمة قتل

شهد شهر آب/أغسطس الحالي حتى الآن، 18 جريمة قتل راح ضحيتها 22 شخصًا في المجتمع العربي داخل إسرائيل، في ارتفاع كبير للعنف الدموي.

ونقل موقع "واللا" العبري عن إحصائيات أعدها باحثون ومحللون اجتماعيون في علم الجريمة أن جرائم القتل التي حدثت في الوسط العربي تُقدّر منذ بداية 2023 بحوالي 160 جريمة.

وأشارت الإحصائيات إلى أنه وفي المتوسط، يُقتل نحو 20 شخصًا كل شهر منذ بداية العام، وقد وصلت هذه الجرائم إلى ذروتها هذا الشهر بـ 18 جريمة قُتل فيها 22 شخصًا.

وكانت آخر مجزرة حدثت، الليلة الماضية، في قرية أبو سنان والتي قُتل فيها 4 أشخاص رميًا بالرصاص.

ونقل الموقع عن مصادر مقربة في الشرطة الإسرائيلية قولها إن "من بين الذين قُتلوا، ليلة أمس، في أبو سنان أحد مرشحي المجلس المحلي في الجليل الغربي".

وأشار إلى أن كثيرًا من أهالي الجليل عبَّروا عن حزنهم لهذه المجزرة البشعة والتي تُعد سلسلة لجرائم حدثت في المجتمع العربي.

وفي أعقاب الحادثة الأخيرة في منطقة "أبو سنان" وصل المفتش العام للشرطة الإسرائيلي "يعقوب شبتاي"، ليلة أمس، إلى مكان الحادثة، حيث عبّر عن حجم المأساة التي تعانيها العائلات والأسر في الوسط العربي على خلفية جرائم القتل البشعة التي شهدتها البلدات العربية في الآونة الأخيرة.