أغسطس يُدمي المجتمع العربي في إسرائيل بـ 22 جريمة قتل
شهد شهر آب/أغسطس الحالي حتى الآن، 18 جريمة قتل راح ضحيتها 22 شخصًا في المجتمع العربي داخل إسرائيل، في ارتفاع كبير للعنف الدموي.
ونقل موقع "واللا" العبري عن إحصائيات أعدها باحثون ومحللون اجتماعيون في علم الجريمة أن جرائم القتل التي حدثت في الوسط العربي تُقدّر منذ بداية 2023 بحوالي 160 جريمة.
وأشارت الإحصائيات إلى أنه وفي المتوسط، يُقتل نحو 20 شخصًا كل شهر منذ بداية العام، وقد وصلت هذه الجرائم إلى ذروتها هذا الشهر بـ 18 جريمة قُتل فيها 22 شخصًا.
وكانت آخر مجزرة حدثت، الليلة الماضية، في قرية أبو سنان والتي قُتل فيها 4 أشخاص رميًا بالرصاص.
ونقل الموقع عن مصادر مقربة في الشرطة الإسرائيلية قولها إن "من بين الذين قُتلوا، ليلة أمس، في أبو سنان أحد مرشحي المجلس المحلي في الجليل الغربي".
وأشار إلى أن كثيرًا من أهالي الجليل عبَّروا عن حزنهم لهذه المجزرة البشعة والتي تُعد سلسلة لجرائم حدثت في المجتمع العربي.
وفي أعقاب الحادثة الأخيرة في منطقة "أبو سنان" وصل المفتش العام للشرطة الإسرائيلي "يعقوب شبتاي"، ليلة أمس، إلى مكان الحادثة، حيث عبّر عن حجم المأساة التي تعانيها العائلات والأسر في الوسط العربي على خلفية جرائم القتل البشعة التي شهدتها البلدات العربية في الآونة الأخيرة.
وفي أحد اللقاءات الصحفية قال شبتاي: "نحن متواجدون هنا لمجزرة مأساوية خطيرة، وهي استمرار للإرهاب الدموي الإجرامي في الوسط العربي".
وأضاف: "الشرطة ما زالت تحقق في هذه الحادثة وهي في المراحل الأولى من التحقيق، إن هذه الحادثة الإجرامية هي نتاج الصراع بين المنظمات الإجرامية والصراعات من أجل السيطرة".
وتابع: "الشرطة الإسرائيلية متواجدة بشكل كامل في الوسط العربي، وداخل المستوطنات، بكل القوات وجميع الوحدات، وهناك أكثر من 140 صراعًا دمويًا يمكن أن يُوقع ضحايا في أي لحظة. وقد أحبطت الشرطة أكثر من 50 محاولة اغتيال، وسنبذل كل ما في وسعنا لإحباط هذا الإرهاب الدموي».
وأكد أنه "من المعطيات التي بحوزتنا يبدو أنه لا علاقة بين جريمة القتل والانتخابات المحلية".
وأشار موقع "واللا" إلى أن الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف، عبَّر عن حزنه لكل ما يحدث في الوسط العربي من جرائم قتل، وانتقد من جانب آخر سياسة الشرطة الإسرائيلية، وكيفية تعاملها تجاه ما يحدث في الوسط العربي.
وأضاف طريف أن "أعمال القتل والجريمة هي مثال حي على غياب الحكومة في مواجهة الإرهاب الإجرامي المسيطر على ما يحدث في الشارع".
المصدر: موقع واللا العبري