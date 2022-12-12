أبرد ليلة في السنة تغرق لندن في حالة فوضى بسبب الثلوج والصقيع

حذر خبراء الأرصاد الجوية من أحوال الطقس السيئة في بريطانيا، بعد تساقط الثلوج بكثافة ووصول درجات الحرارة في بعض المناطق إلى -15 سيلسيوس، بليلة هي "الأبرد في السنة" بحسب تعبيرهم.

وقال خبراء الأرصاد، إن الثلوج التي سقطت ليلة أمس الأحد، أدت لإلغاء أكثر من 50 رحلة طيران، ما أحدث فوضى بالمطارات في ساعات الصباح الأولى، متوقعين أن تستمر الموجة الباردة حتى يوم غد الثلاثاء.

وقالت شبكة "بي بي سي" إن أكثر من 50 رحلة ألغيت الأحد في مطار هيثرو، الذي يعد أكبر مطارات العاصمة البريطانية، بسبب الضباب والجليد.

أما مطار "ستانستيد" في شمال لندن، والذي تستخدمه شركة "راين إير" المنخفضة الكلفة، فذكر في تغريدة له أن مدرجاته "أغلقت موقتا لإزالة الثلوج عنها".