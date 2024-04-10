لسبب غريب.. كلاب تتجول في مطار اسطنبول (صور)
تتجول 5 كلاب في مطار اسطنبول، أملا في توفير تجربة سفر خالية من التوتر للركاب ومساعدتهم على الاسترخاء، بحسب مدير خدمة العملاء في المطار، قادر دميرطاش.
وبحسب دميرطاش، فإن الكلاب على أهبة الاستعداد دائما لتخفيف توتر وقلق المسافرين، من خلال منح فرصة لهم من أجل عناقها وتدليك بطونها وتقبيلها.
وقال المدير، إن الكلاب التي دخلت الخدمة في المطار أواخر فبراير الماضي، ترتدي شارات وزيا رسميا، وتعمل من العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء، وهي مدربة ومعتمدة بشكل احترافي لعلاج قلق وتوتر البشر.
ووفقا لدميرطاش، فإن الكلاب مدربة على إزالة التحسس تجاه المحفزات الخارجية المشتتة للانتباه مثل الأصوات والأشخاص، وهي آمنة ومتكيفة بنسبة 100% مع جميع البيئات.