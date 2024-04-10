لسبب غريب.. كلاب تتجول في مطار اسطنبول (صور)

تتجول 5 كلاب في مطار اسطنبول، أملا في توفير تجربة سفر خالية من التوتر للركاب ومساعدتهم على الاسترخاء، بحسب مدير خدمة العملاء في المطار، قادر دميرطاش.

وبحسب دميرطاش، فإن الكلاب على أهبة الاستعداد دائما لتخفيف توتر وقلق المسافرين، من خلال منح فرصة لهم من أجل عناقها وتدليك بطونها وتقبيلها.