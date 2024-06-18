وائل الدحدوح يؤدي فريضة الحج عن زوجته الراحلة في حرب غزة

كشف الإعلامي الفلسطيني البارز، وائل الدحدوح، عن أدائه فريضة الحج هذا العام بالإنابة عن زوجته الراحلة التي قضت في حرب غزة.

وقال الدحدوح الذي تستضيفه وزارة الإعلام السعودية، إنه وفَّى بوعد سابق لزوجته التي لم يستطع اصطحابها معه إلى الحج العام الماضي، وأدى هذا العام الفريضة نيابة عنها بعد مقتلها.

وأوضح مراسل قناة "الجزيرة" القطرية في غزة في مقابلة: ".. أقوم بفريضة الحج هذا العام، نيابة عن زوجتي الشهيدة رحمة الله عليها، وبالتالي هذا أعطاني سعادة إضافية بأنني أوفي بوعدي لها، لأني لم أستطع أن تكون برفقتي في العام الماضي".

وكان الدحدوح يتحدث لوكالة الأنباء السعودية (واس)، يوم الاثنين، مرتديًا ملابس الإحرام، عندما أشاد بالتنظيم السعودي لموسم الحج رغم العدد الكبير من الحجاج في مكان وزمان محددين.