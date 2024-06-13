مخاوف من توسع حريق مصفاة نفط بأربيل وجهود مكثفة لكبح النيران (فيديو)

تكثف السلطات العراقية جهودها من أجل السيطرة على الحريق الضخم الذي اندلع في مصفاة "الكوير" النفطية في أربيل عاصمة كردستان العراق.

وتسود مخاوف واسعة لدى السلطات العراقية والمواطنين من امتداد الحريق إلى مصفاة "لاناز" القريبة من مصفاة "الكوير" التي شهدت الحريق الذي بات "خارج السيطرة" بحسب السلطات.