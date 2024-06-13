مخاوف من توسع حريق مصفاة نفط بأربيل وجهود مكثفة لكبح النيران (فيديو)
تكثف السلطات العراقية جهودها من أجل السيطرة على الحريق الضخم الذي اندلع في مصفاة "الكوير" النفطية في أربيل عاصمة كردستان العراق.
وتسود مخاوف واسعة لدى السلطات العراقية والمواطنين من امتداد الحريق إلى مصفاة "لاناز" القريبة من مصفاة "الكوير" التي شهدت الحريق الذي بات "خارج السيطرة" بحسب السلطات.
ودفعت السلطات بنحو 35 فريقاً للإطفاء والإنقاذ للمساعدة في إخماد النيران الهائلة، التي وصل ارتفاعها عدة أمتار، وسط أنباء عن وقوع 10 إصابات وحديث عن عدد من الضحايا دون تحديد عددهم.
وقالت وسائل إعلام عراقية إن الحريق شب في البداء في خزانات أسفلت قبل أن يلتهم 12 صهريجاً للوقود داخل مصفاة "الكوير" جنوب غرب أربيل العراقية.
وأفاد شهود عيان وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأ انفجاراً ضخماً هز المصفاة، سبق اندلاع الحريق الهائل الذي ما لبث أن توسع بشكل سريع.
وذكرت مصادر عراقية أن النيران الهائلة وصلت إلى ارتفاعات بلغت عدة أمتار على مساحات واسعة، فيما تصاعدت سحب الدخان في السماء لتغطي المنطقة.