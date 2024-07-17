كيف تفاعل مشاهير أمريكا مع محاولة اغتيال ترامب (فيديو)

تفاعل العديد من المشاهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

وكان في مقدمة أولئك، ايلون ماسك الذي نشر مقطع فيديو لإطلاق النار عبر منصة "إكس"، وكتب "أؤيد الرئيس ترامب تمامًا وآمل في تعافيه السريع".

ومن ضمن المشاهير، مغني الراب فيفتي سينت، الذي نشر مقطعاً من أغنية خاصة به إلى جانب صورة لترامب وهو يقف وقبضته في الهواء والدماء تتناثر على وجهه، وكتب، "أعرف المشاعر، نحن جميعاً في ورطة الآن".

ومن ردود الفعل، ما صدر عن مغني الراب سولجا بوي، الذي أعاد نشر مقطع فيديو محاولة الاغتيال، وكتب "ليس من المستحيل أن يطلقوا النار على ترامب".

أما مغنية الراب M.I.A، فقد تفاعلت بسؤال "كيف فاتتك كل تلك الطلقات النارية؟".

بينما نشر الممثل الكوميدي فرانكي بويل قائلا "حدس قوي بأن مطلق النار على ترامب سيتحول إلى مسافر عبر الزمن".

فيما كتب مغني الراب JPEGMAFIA، "لقد انتهت الانتخابات، لا توجد كلمات، دونالد جي ترامب لمنصب رئيس الولايات المتحدة. لقد انتهت هذه الانتخابات الآن".