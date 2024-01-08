جدل في الأردن بعد أسئلة عن "المثلية" في امتحان للثقافة الوطنية

حالة من الجدل تشهدها وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن، بعد تداول أسئلة امتحان لجامعة حكومية، حول المثلية والعلاقات الجنسية، اعتبرت مسيئة للأخلاق والقيم الاجتماعية.

وتضمن امتحان في مساق التربية الوطنية في الجامعة الأردنية، أسئلة حول طريقة تعامل الأسر مع الأشخاص ذوي الميول الجنسية المثلية، والمتحرشين جنسيًا، والتطرف الديني، وغيرها من المواضيع التي أثارت الجدل.

ومن الأسئلة التي جاءت في الامتحان، "محمد ومنى رزقا بطفل لديه ميول مثلية، فضربه الأب، فهل تصرُّف الوالد صحيح أم لا؟"، وسؤال آخر "شيخ قرأ كتب التفسير والفقه الإسلامي من غير تمعن، هل سيحكُم على شباب لا يصلون بالتكفير أم لا؟".

وقال طلاب الجامعة التي تعد من أعرق المؤسسات التعليمية في البلاد، إن معظم الأسئلة تناولت قضايا جدلية.