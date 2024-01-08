جدل في الأردن بعد أسئلة عن "المثلية" في امتحان للثقافة الوطنية
حالة من الجدل تشهدها وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن، بعد تداول أسئلة امتحان لجامعة حكومية، حول المثلية والعلاقات الجنسية، اعتبرت مسيئة للأخلاق والقيم الاجتماعية.
وتضمن امتحان في مساق التربية الوطنية في الجامعة الأردنية، أسئلة حول طريقة تعامل الأسر مع الأشخاص ذوي الميول الجنسية المثلية، والمتحرشين جنسيًا، والتطرف الديني، وغيرها من المواضيع التي أثارت الجدل.
ومن الأسئلة التي جاءت في الامتحان، "محمد ومنى رزقا بطفل لديه ميول مثلية، فضربه الأب، فهل تصرُّف الوالد صحيح أم لا؟"، وسؤال آخر "شيخ قرأ كتب التفسير والفقه الإسلامي من غير تمعن، هل سيحكُم على شباب لا يصلون بالتكفير أم لا؟".
وقال طلاب الجامعة التي تعد من أعرق المؤسسات التعليمية في البلاد، إن معظم الأسئلة تناولت قضايا جدلية.
وحاول "إرم نيوز" التواصل مع المسؤولين في الجامعة الأردنية، الذين امتنعوا عن التصريح، مكتفين بالبيان الصادر عن رئاسة الجامعة في هذا الإطار.
وأعلن رئيس الجامعة، د. نذير عبيدات، في بيان إلغاء جميع الأسئلة "التي تتنافى مع رسالة الجامعة"، وإيقاف كل المدرسين الذين ساهموا في وضع الأسئلة.
كما قررت الجامعة إنهاء تكليف مدير مكتب المتطلبات، وتشكيل لجنة تحقيق لدراسة حيثيات الموضوع.
في سياق متصل، أبلغ مصدر في وزارة التعليم العالي الأردنية "إرم نيوز" أن الوزارة "غير مسؤولة عن القضية"، وقال إن الجامعة مؤسسة مستقلة ماليًا وإداريًا.
من جهته، اعتبر رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب، د. بلال المومني، أن الأسئلة ليست عفوية، وهي ضمن مخطط لاستهداف المجتمعات العربية ومن ضمنها الأردني وموروثها الثقافي والديني، من قبل جهات ومنظمات أجنبية.
وقال المومني لـ"إرم نيوز" إن هذه الموضوعات التي يتم نشرها بحجة حقوق الإنسان، تأتي في وقت يتعرض فيه سكان قطاع غزة للإبادة الجماعية، وهو أمر يفضح المعايير المزدوجة.
وأكد النائب المومني أنهم شكلوا لجنة للتحقيق ستتخذ الإجراءات بناء على القرارات الصادرة عن لجنة التحقيق في الجامعة الأردنية.
وشدد على أن "رأس مال الأردن، هو كفاءة العنصر البشري وتطوير التعليم"، معبرًا عن استغرابه "من أسئلة لا تتعلق بالثقافة الوطنية".
وأكد أن "هذا الأمر (المثلية) إن كان موجودًا في المجتمع الأردني لا يرقى إلى مستوى الظاهرة".
من جهته، عبر منسق الحملة الوطنية لحقوق الطلبة - ذبحتونا- د. فاخر دعاس، عن "أسفه لأن الجامعة لم توضح في بيانها إن كانت الأسئلة صحيحة أم لا"، وقال إن بعض المسؤولين أكدوا أن بعض الأسئلة المتداولة مبالغ فيها.
ورأى أن "البيان الصادر عن الجامعة ليس واضحًا وجاء لامتصاص الغضب"، داعيا الجامعة إلى توضيح ما حدث بشكل مفصل.
وقال دعاس لـ"إرم نيوز" :" من حيث المبدأ هذا المتحان يعزز الروح الوطنية وقيم الانتماء لدى الطلاب، وهو منهاج مهم لجميع طلاب الجامعات، ويجب أن يوضع بشكل جيد من قبل أصحاب الاختصاص تحت إشراف هيئة أكاديمية".
وتساءل "هل فعلًا تم كتابة هذه الأسئلة ضمن الامتحان؟.. هل المنهاج تضمنها؟ .. ولماذا لم يتحدث الطلاب من قبل؟.. أم كتبت لأهواء شخصية؟".