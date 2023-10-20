الجزائر.. اندلاع حرائق هائلة في 9 محافظات
اندلعت صباح اليوم الجمعة حرائق متزامنة في 9 محافظات جزائرية، فيما بدأت السلطات إجلاء السكان من بعض المناطق ومنع انتشار ألسنة اللهب إلى مناطق أخرى.
وقالت الحماية المدنية الجزائرية، إنّ الحرائق اندلعت في ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة في محافظات معظمها شرقية دون أن تحدّد أسباب اندلاعها.
ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن مصلحة الحماية المدنية قولها في آخر تحديث لها إن عدد الحرائق المندلعة حاليًا بلغ 24 حريقًا، على مستوى محافظات بجاية وتيزي وزو وسكيكدة والبويرة وبرج بوعريريج وجيجل، وإنه تم إجلاء السكان بعد وصول النيران إلى منازلهم.
وأكّدت الصحيفة أنّه تم حتى الساعة تسجيل خسائر مادية فقط دون خسائر بشرية.
وشهدت الجزائر موجة من حرائق الغابات اندلعت في عدة محافظات في الشرق والغرب الصيف الماضي وخلفت خسائر مادية كبيرة.