الجزائر.. اندلاع حرائق هائلة في 9 محافظات

اندلعت صباح اليوم الجمعة حرائق متزامنة في 9 محافظات جزائرية، فيما بدأت السلطات إجلاء السكان من بعض المناطق ومنع انتشار ألسنة اللهب إلى مناطق أخرى.

وقالت الحماية المدنية الجزائرية، إنّ الحرائق اندلعت في ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة في محافظات معظمها شرقية دون أن تحدّد أسباب اندلاعها.