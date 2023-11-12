إنقاذ 26 مهاجرا وفقدان 31 في غرق قارب قبالة اليمن

غرق قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين من القرن الأفريقي قبالة سواحل ميناء ‫المخا‬ جنوب غرب اليمن، على ساحل البحر الأحمر، وفق ما ذكرت قوات خفر السواحل اليمنية، الأحد.

وقالت القوات، في بيان صدر عنها، إنها "أنقذت 26 مهاجرا من 57، بينهم نساء، كانوا على متن القارب، فيما لا يزال 31 في عداد المفقودين".

وعزا مصدر في خفر السواحل أسباب غرق القارب إلى "الرياح العاتية وفقدان الربان السيطرة عليه وسط الأمواج المتلاطمة، ما أدى إلى سقوط جميع الركاب في البحر"، مؤكدا أن "عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة حتى الآن".