سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين: هناك حاجة لتقديم حوافز لبوتين من أجل تحريك عجلة السلام في أوكرانيا

logo
منوعات

دب بني في ألاسكا يبعث على تفاؤل مسؤول روسي (فيديو)

دب بني في ألاسكا يبعث على تفاؤل مسؤول روسي (فيديو)
دب بنيالمصدر: iStock
إرم نيوز
إرم نيوز
15 أغسطس 2025، 7:10 م

تفاءل المبعوث الروسي الخاص للتعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي، كيريل دميترييف بنتائج قمة ألاسكا التي ستجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنظيره الروسي فلايديمير بوتين، بعد أن رصد دبًا بنيًا، معلقاً "آمل أن تكون هذه علامة جيدة". 

ونشر دميترييف عبر حسابه على منصة "إكس"، قبيل القمة الروسية- الأمريكية، مقطعًا مصورًا يظهر فيه دب في ألاسكا، وكتب: "قابلت دبًا في ألاسكا، قبل القمة الروسية - الأمريكية. نأمل أن تكون علامة جيدة".

أخبار ذات علاقة

بوتين يصل ألاسكا لبدء "قمة تاريخية" مع ترامب (فيديو)

بوتين يصل ألاسكا لبدء "قمة تاريخية" مع ترامب (فيديو)

 ووصل الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى قاعدة عسكرية في  ألاسكا لعقد القمة التاريخية بين الزعيمين في محاولة لإنهاء الحرب الأوكرانية.

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC