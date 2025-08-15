دب بني في ألاسكا يبعث على تفاؤل مسؤول روسي (فيديو)

تفاءل المبعوث الروسي الخاص للتعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي، كيريل دميترييف بنتائج قمة ألاسكا التي ستجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنظيره الروسي فلايديمير بوتين، بعد أن رصد دبًا بنيًا، معلقاً "آمل أن تكون هذه علامة جيدة".

ونشر دميترييف عبر حسابه على منصة "إكس"، قبيل القمة الروسية- الأمريكية، مقطعًا مصورًا يظهر فيه دب في ألاسكا، وكتب: "قابلت دبًا في ألاسكا، قبل القمة الروسية - الأمريكية. نأمل أن تكون علامة جيدة".

ووصل الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى قاعدة عسكرية في ألاسكا لعقد القمة التاريخية بين الزعيمين في محاولة لإنهاء الحرب الأوكرانية.